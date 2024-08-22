Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ada Maarten Paes, Ini Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Kontra Arab Saudi dan Australia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:22 WIB
Ada Maarten Paes, Ini Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Kontra Arab Saudi dan Australia?
Maarten Paes diprediksi masuk daftar 26 pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bakal memanggil 26 pemain untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Dari 26 pemain yang dipanggil, kiper FC Dallas Maarten Paes dipastikan ambil bagian saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Meski belum bisa dimainkan saat tandang ke Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIIB, Maarten Paes bakal tetap disertakan. Lantas, siapa saja 25 nama pemain lain yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan ini?

Maarten Paes siap tempur bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

(Maarten Paes siap tempur bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Dalam wawancara di tengah laga Malut United vs Persebaya Surabaya pekan lalu, Shin Tae-yong mengatakan takkan memanggil Stefano Lilipaly. Begitu juga dengan Malik Risaldi yang belum pulih dari cedera tak dipanggil pelatih 53 tahun tersebut.

Berdasarkan itu, kemungkinan besar bakal ada nama baru di lini depan. Jika pun tak ada nama baru di lini depan, Shin Tae-yong berpotensi memanggil kembali gelandang Arema FC, Arkhan Fikri.

Gelandang 19 tahun ini sedang naik daun setelah mengantarkan Arema FC juara Piala Presiden 2024. Di turnamen itu, Arkhan Fikri juga keluar sebagai pemain muda terbaik.

Bagaimana untuk lini belakang? Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferarri dan Jordi Amat masih jadi andalan.

