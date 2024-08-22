Media Malaysia Mendadak Singgung Pengakuan Shin Tae-yong yang Sempat Ragu Latih Timnas Indonesia

MEDIA Malaysia mendadak singgung pengakuan Shin Tae-yong yang sempat ragu latih Timnas Indonesia. Padahal, suasana sedang baik-baik saja.

Shin diketahui melatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Ia diikat dengan kontrak oleh PSSI selama empat tahun untuk menangani tiga level sekaligus, yakni U-19/U-20, U-23, dan senior.

Dalam waktu singkat, berbagai prestasi diraih Shin bersama Timnas Indonesia. Padahal, masa kepemimpinannya sempat terhambat dengan pandemi Covid-19.

Kini, pria asal Korea Selatan itu bak menjadi idola baru bagi penggemar sepakbola Indonesia. Namanya dielu-elukan di dalam dan luar lapangan, termasuk media sosial.

Entah ada angin apa, media Malaysia mendadak menyinggung pengakuan Shin beberapa tahun lalu. Pria berusia 53 tahun itu sempat ragu sebelum menerima tawaran PSSI melatih Timnas Indonesia.

Keraguan memang sempat hinggap di benak Shin ketika menyaksikan laga Timnas Malaysia vs Timnas Indonesia di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, November 2019. Duel itu terjadi dalam putaran dua Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, yang berakhir 2-0 untuk Harimau Malaya.

"Timnas Malaysia sempat menimbulkan keraguan pada Shin Tae-yong sebelum pelatih asal Korea Selatan itu ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia empat tahun lalu,” ulas Makan Bola.