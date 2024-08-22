Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Resmi Menikahi Georgina Rodriguez di Arab Saudi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |07:32 WIB
Cristiano Ronaldo Resmi Menikahi Georgina Rodriguez di Arab Saudi?
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez disinyalir sudah menikah. (Foto: Instagram/@georginagio)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo disinyalir sudah menikahi sang kekasih, Georgina Rodriguez. Spekulasi ini muncul karena dalam salah satu video di channel YouTube terbarunya yang berjudul “Temukan Segalanya tentang Kami. Siapa yang akan menang?”, pesepakbola 39 tahun itu memanggil Georgina Rodriguez sebagai istrinya.

Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo menjalin hubungan dari November 2016. Keduanya bertemu di salah satu pameran brand ternama yang diadakan di Madrid, Spanyol.

Cristiano Ronaldo memanggil Georgina Rodriguez sebagai istrinya. (Foto: YouTube/Cristiano Ronaldo)

(Cristiano Ronaldo memanggil Georgina Rodriguez sebagai istrinya. (Foto: YouTube/Cristiano Ronaldo)

Cristiano Ronaldo yang berpaspor Portugal, terang-terangan jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat Georgina Rodriguez. Namun, baru di pertemuan kedua, Cristiano Ronaldo memberanikan diri meminta nomor telefon Georgina Rodriguez.

Sejak saat itu, Georgina Rodriguez rutin menemani Cristiano Ronaldo di ajang-ajang besar seperti penganugerahan Ballon dOr dan pemain terbaik dunia. Selama menjalin hubungan hampir delapan tahun, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez dikarunia dua orang anak perempuan.

Dua anak perempuan itu lahir pada November 2017 (Alana Martina) dan Februari 2022 (Bella Esmeralda). Hubungan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez yang dianggap belum menikah sempat menimbulkan Kontroversi, tatkala CR7 memilih berkarier di Arab Saudi.

Penyebabnya karena Arab Saudi yang dikenal sebagai negara Islam, melarang pasangan yang belum menikah untuk tinggal satu rumah. Hal itu dikonfirmasi beberapa pengacara asal Arab Saudi di awal-awal kehadiran Cristiano Ronaldo pada Januari 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649875/hasil-liga-inggris-manchester-city-tekuk-leeds-foden-cetak-brace-tua.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester City Tekuk Leeds, Foden Cetak BraceÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/11/13/giovanni_van_bronckhorst.jpg
Giovanni van Bronckhorst Makin Dekat Timnas Indonesia, Liverpool Langsung Cari Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement