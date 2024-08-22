Cristiano Ronaldo Resmi Menikahi Georgina Rodriguez di Arab Saudi?

CRISTIANO Ronaldo disinyalir sudah menikahi sang kekasih, Georgina Rodriguez. Spekulasi ini muncul karena dalam salah satu video di channel YouTube terbarunya yang berjudul “Temukan Segalanya tentang Kami. Siapa yang akan menang?”, pesepakbola 39 tahun itu memanggil Georgina Rodriguez sebagai istrinya.

Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo menjalin hubungan dari November 2016. Keduanya bertemu di salah satu pameran brand ternama yang diadakan di Madrid, Spanyol.

(Cristiano Ronaldo memanggil Georgina Rodriguez sebagai istrinya. (Foto: YouTube/Cristiano Ronaldo)

Cristiano Ronaldo yang berpaspor Portugal, terang-terangan jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat Georgina Rodriguez. Namun, baru di pertemuan kedua, Cristiano Ronaldo memberanikan diri meminta nomor telefon Georgina Rodriguez.

Sejak saat itu, Georgina Rodriguez rutin menemani Cristiano Ronaldo di ajang-ajang besar seperti penganugerahan Ballon dOr dan pemain terbaik dunia. Selama menjalin hubungan hampir delapan tahun, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez dikarunia dua orang anak perempuan.

Dua anak perempuan itu lahir pada November 2017 (Alana Martina) dan Februari 2022 (Bella Esmeralda). Hubungan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez yang dianggap belum menikah sempat menimbulkan Kontroversi, tatkala CR7 memilih berkarier di Arab Saudi.

Penyebabnya karena Arab Saudi yang dikenal sebagai negara Islam, melarang pasangan yang belum menikah untuk tinggal satu rumah. Hal itu dikonfirmasi beberapa pengacara asal Arab Saudi di awal-awal kehadiran Cristiano Ronaldo pada Januari 2023.