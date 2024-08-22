Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Pendapatan Fantastis Cristiano Ronaldo dari YouTube, Langsung Pensiun sebagai Pesepakbola?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |06:49 WIB
Segini Pendapatan Fantastis Cristiano Ronaldo dari YouTube, Langsung Pensiun sebagai Pesepakbola?
Cristiano Ronaldo menerima banyak uang dari YouTube. (Foto: YouTube.com)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo menerima pendapatan yang fantastis setelah memiliki channel YouTube pada Rabu 21 Agustus 2024 malam WIB. Mengutip dari Thinkific, pemilik channel YouTube bakal menerima USD2 hingga USD12 atau sekira Rp31.000 sampai Rp186.000 per 1000 tayangan.

Sejauh ini, Cristiano Ronaldo telah mengunggah 19 video, dan menembus ratusan ribu hingga jutaan penonton di setiap videonya! Video dengan judul: “Temukan Segalanya tentang Kami. Siapa yang akan menang?” bahkan sudah ditonton 5,7 juta kali!

Cristiano Ronaldo resmi memiliki channel YouTube. (Foto: X/@cristiano)

(Cristiano Ronaldo resmi memiliki channel YouTube. (Foto: X/@cristiano)

Menurut perhitungan Okezone, dari 19 video yang telah diunggah, jumlah penontonnya mencapai 18,719 juta dan masih akan terus bertambah. Jika diuangkan, Cristiano Ronaldo sudah meraup Rp580 juta hingga Rp3,48 miliar!

Berhubung jumlah subscriber Cristiano Ronaldo bakal terus bertambah dan video yang diupload juga semakin banyak, otomatis pendapatan yang diraup semakin besar. Menurut pantauan Okezone, jumlah subscriber Cristiano Ronaldo sudah menembus 9,31 juta.

Jumlah ini masuk kategori fantastis karena kurang dari 12 jam setelah channel YouTube Cristiano Ronaldo diluncurkan. menurut laporan Marca, Cristiano Ronaldo memecahkan rekor semalam.

Hanya dalam 90 menit setelah channel YouTube-nya diluncurkan, Cristiano Ronaldo mendapatkan 1 juta subscriber! Kemudian pertanyaan muncul, sanggupkah Cristiano Ronaldo mengalahkan jumlah subscriber dan pendapatan dari YouTuber nomor satu di dunia, MrBeast?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
