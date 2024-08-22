Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Bikin YouTube Bangkrut Gara-Gara Videonya Disaksikan Banyak Orang?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |01:32 WIB
Cristiano Ronaldo Bikin YouTube Bangkrut Gara-Gara Videonya Disaksikan Banyak Orang?
Hanya 5 jam setelah diluncurkan, jumlah subscriber Cristiano Ronaldo menembus 5 juta. (Foto: YouTube Cristiano Ronaldo)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo bikin YouTube bangkrut gara-gara videonya Disaksikan banyak orang? Pesepakbola 39 tahun ini baru saja meluncurkan channel YouTube-nya yang diberi nama UR pada Rabu, 21 Agustus 2024 malam WIB.

Menurut laporan Marca, Cristiano Ronaldo membuat rekor hanya dalam 90 menit setelah channel YouTube-nya diluncurkan. Tercatat hanya dalam 90 menit, channel YouTube Cristiano Ronaldo telah memiliki 1 juta subscriber!

Channel YouTube Cristiano Ronaldo tembus hampir 5 juta subscriber hanya dalam waktu 5 jam setelah diluncurkan. (Foto: YouTube Cristiano Ronaldo)

(Channel YouTube Cristiano Ronaldo tembus hampir 5 juta subscriber hanya dalam waktu 5 jam setelah diluncurkan. (Foto: YouTube Cristiano Ronaldo)

Berdasarkan pantauan Okezone, setelah empat jam memiliki channel YouTube, subscriber Cristiano Ronaldo telah menembus 4,86 juta dan akan akan terus bertambah. Diketahui sebagai manusia paling populer di Instagram dengan 636 juta pengikut, Cristiano Ronaldo diprediksi takkan kesulitan menggaet banyak subscriber.

Terbukti, satu dari 18 video yang sudah diupload Cristiano Ronaldo, telah menembus 1,1 juta penonton! Video yang paling banyak disaksikan subscriber Cristiano Ronaldo berjudul: Temukan Segalanya tentang Kami. Siapa yang akan menang?”.

Apakah kehadiran Cristiano Ronaldo ini membuat YouTube ketar-ketir? Medio Juli 2024, sempat ada rumor yang mengatakan Cristiano Ronaldo takkan diizinkan membuka channel YouTube.

Mengutip dari Daily Jang, jika Cristiano Ronaldo memiliki channel YouTube, platform media sosial yang satu ini ditakutkan tak sanggup membayar uang monetisasi CR7. Sebab, Cristiano Ronaldo diprediksi dapat dengan mudah menarik viewers ke channel YouTube-nya, mengingat status dirinya sebagai manusia paling populer di Instagram (636 juta pengikut).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649871/klub-prancis-lille-turut-berduka-atas-bencana-di-sumatera-pajang-foto-calvin-verdonk-mcf.webp
Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera, Pajang Foto Calvin Verdonk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/persija_jakarta_merayakan_hari_ulang_tahun_hut_k.jpg
Mauricio Souza Ungkap Taktik Hebat yang Bikin Persija Bungkam PSIM
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement