Cristiano Ronaldo Bikin YouTube Bangkrut Gara-Gara Videonya Disaksikan Banyak Orang?

Hanya 5 jam setelah diluncurkan, jumlah subscriber Cristiano Ronaldo menembus 5 juta. (Foto: YouTube Cristiano Ronaldo)

CRISTIANO Ronaldo bikin YouTube bangkrut gara-gara videonya Disaksikan banyak orang? Pesepakbola 39 tahun ini baru saja meluncurkan channel YouTube-nya yang diberi nama UR pada Rabu, 21 Agustus 2024 malam WIB.

Menurut laporan Marca, Cristiano Ronaldo membuat rekor hanya dalam 90 menit setelah channel YouTube-nya diluncurkan. Tercatat hanya dalam 90 menit, channel YouTube Cristiano Ronaldo telah memiliki 1 juta subscriber!

(Channel YouTube Cristiano Ronaldo tembus hampir 5 juta subscriber hanya dalam waktu 5 jam setelah diluncurkan. (Foto: YouTube Cristiano Ronaldo)

Berdasarkan pantauan Okezone, setelah empat jam memiliki channel YouTube, subscriber Cristiano Ronaldo telah menembus 4,86 juta dan akan akan terus bertambah. Diketahui sebagai manusia paling populer di Instagram dengan 636 juta pengikut, Cristiano Ronaldo diprediksi takkan kesulitan menggaet banyak subscriber.

Terbukti, satu dari 18 video yang sudah diupload Cristiano Ronaldo, telah menembus 1,1 juta penonton! Video yang paling banyak disaksikan subscriber Cristiano Ronaldo berjudul: Temukan Segalanya tentang Kami. Siapa yang akan menang?”.

Apakah kehadiran Cristiano Ronaldo ini membuat YouTube ketar-ketir? Medio Juli 2024, sempat ada rumor yang mengatakan Cristiano Ronaldo takkan diizinkan membuka channel YouTube.

Mengutip dari Daily Jang, jika Cristiano Ronaldo memiliki channel YouTube, platform media sosial yang satu ini ditakutkan tak sanggup membayar uang monetisasi CR7. Sebab, Cristiano Ronaldo diprediksi dapat dengan mudah menarik viewers ke channel YouTube-nya, mengingat status dirinya sebagai manusia paling populer di Instagram (636 juta pengikut).