Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Selebrasi Bucin Pratama Arhan untuk Azizah Salsha saat Cetak Gol Bareng Timnas Indonesia U-23 Kembali Viral

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |10:05 WIB
2 Selebrasi Bucin Pratama Arhan untuk Azizah Salsha saat Cetak Gol Bareng Timnas Indonesia U-23 Kembali Viral
Momen selebrasi bucin Pratama Arhan yang ditujukan untuk Azizah Salsha. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 2 selebrasi budak cinta (Bucin) Pratama Arhan kepada sang istri, Azizah Salsha, saat mencetak gol untuk Timnas Indonesia U-23 kembali viral. Pratama Arhan sempat menjadi perbincangan jagat maya ketika tampil bersama Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, pada 6-12 September 2024.

Pesepakbola 22 tahun ini menarik perhatian karena selalu membuat selebrasi yang unik ketika merayakan gol. Di matchday pertama Grup K, Pratama Arhan mencetak satu gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan U-23.

Setelah mencetak gol, pemain milik Suwon FC ini melakukan selebrasi mengisap jempol. Usut punya usut, selebrasi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada sang istri yang selalu mengisap jempol sebelum tidur.

Pratama Arhan saat selebrasi mengisap jempol. (Foto: PSSI)

(Pratama Arhan saat selebrasi mengisap jempol. (Foto: PSSI)

Selanjutnya di matchday kedua Grup K, Pratama Arhan lagi-lagi mencetak gol sekaligus membantu Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Turkmenistan U-23. Kemenangan ini juga memastikan Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Pratama Arhan saat mendedikasikan golnya untuk Azizah Salsha. (Foto: PSSI)

(Pratama Arhan saat mendedikasikan golnya untuk Azizah Salsha. (Foto: PSSI)

Setelah mencetak gol, Pratama Arhan mengangkat jersey bagian depannya untuk menunjukan sebuah tulisan. Saat itu, terlihat tulisan AZIZAH 20-08-2023 yang merujuk kepada nama Azizah Salsha dan tanggal pernikahan mereka.

Dua Selebrasi itu membuat Pratama Arhan dan Azizah Salsha ramai disorot kelar pertandingan. Bahkan dalam beberapa hari setelahnya, nama Pratama Arhan dan Zize -sapaan akrab Azizah Salsha- trending di media sosial X.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649369/belitung-multisport-festival-2026-legenda-triathlon-dunia-ambil-bagian-zra.webp
Belitung Multisport Festival 2026, Legenda Triathlon Dunia Ambil Bagian
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia_melakoni_pemus.jpg
Timnas Futsal Indonesia Genjot Latihan Gila! Hector Souto Mantapkan Pola Serangan Jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement