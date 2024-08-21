2 Selebrasi Bucin Pratama Arhan untuk Azizah Salsha saat Cetak Gol Bareng Timnas Indonesia U-23 Kembali Viral

SEBANYAK 2 selebrasi budak cinta (Bucin) Pratama Arhan kepada sang istri, Azizah Salsha, saat mencetak gol untuk Timnas Indonesia U-23 kembali viral. Pratama Arhan sempat menjadi perbincangan jagat maya ketika tampil bersama Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, pada 6-12 September 2024.

Pesepakbola 22 tahun ini menarik perhatian karena selalu membuat selebrasi yang unik ketika merayakan gol. Di matchday pertama Grup K, Pratama Arhan mencetak satu gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan U-23.

Setelah mencetak gol, pemain milik Suwon FC ini melakukan selebrasi mengisap jempol. Usut punya usut, selebrasi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada sang istri yang selalu mengisap jempol sebelum tidur.

(Pratama Arhan saat selebrasi mengisap jempol. (Foto: PSSI)

Selanjutnya di matchday kedua Grup K, Pratama Arhan lagi-lagi mencetak gol sekaligus membantu Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Turkmenistan U-23. Kemenangan ini juga memastikan Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

(Pratama Arhan saat mendedikasikan golnya untuk Azizah Salsha. (Foto: PSSI)

Setelah mencetak gol, Pratama Arhan mengangkat jersey bagian depannya untuk menunjukan sebuah tulisan. Saat itu, terlihat tulisan AZIZAH 20-08-2023 yang merujuk kepada nama Azizah Salsha dan tanggal pernikahan mereka.

Dua Selebrasi itu membuat Pratama Arhan dan Azizah Salsha ramai disorot kelar pertandingan. Bahkan dalam beberapa hari setelahnya, nama Pratama Arhan dan Zize -sapaan akrab Azizah Salsha- trending di media sosial X.