Gara-Gara Azizah Salsha Diduga Selingkuh, Penyebab Statistik Permainan Pratama Arhan Makin Melempem di Suwon FC?

GARA-GARA Azizah Salsha diduga selingkuh, penyebab statistik permainan Pratama Arhan makin melempem di Suwon FC? Sang pemain memang masih minim jam terbang di klubnya.

Arhan direkrut Suwon FC pada Januari 2024. Sebelumnya, pesepakbola kelahiran Blora, Jawa Tengah, tersebut merumput untuk Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang (J-League 2).

Akan tetapi, jumlah penampilan Arhan terhitung minim bersama klub berjuluk The Verdy. Ia tercatat hanya main empat kali dalam dua tahun masa kontrak (2022-2023).

Eks PSIS Semarang itu akhirnya dilepas pada akhir Desember 2023. Arhan lalu hengkang ke Suwon FC yang berlaga di K-League 1 2024 (Liga 1 Korea Selatan 2024).

Sayangnya, hingga pertengahan 2024, pesepakbola berusia 22 tahun itu juga baru tampil satu kali. Itu pun, bek kiri Timnas Indonesia tersebut terkena kartu merah sehingga belum dapat kesempatan main lagi.

Lalu, apakah hal tersebut ada hubungannya dengan kehidupan pribadi Arhan? Bisa jadi tidak.