Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Azizah Salsha Diduga Selingkuh, Penyebab Statistik Permainan Pratama Arhan Makin Melempem di Suwon FC?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:44 WIB
Gara-Gara Azizah Salsha Diduga Selingkuh, Penyebab Statistik Permainan Pratama Arhan Makin Melempem di Suwon FC?
Statistik permainan Pratama Arhan di Suwon FC menurun (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

GARA-GARA Azizah Salsha diduga selingkuh, penyebab statistik permainan Pratama Arhan makin melempem di Suwon FC? Sang pemain memang masih minim jam terbang di klubnya.

Arhan direkrut Suwon FC pada Januari 2024. Sebelumnya, pesepakbola kelahiran Blora, Jawa Tengah, tersebut merumput untuk Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang (J-League 2).

Pratama Arhan

Akan tetapi, jumlah penampilan Arhan terhitung minim bersama klub berjuluk The Verdy. Ia tercatat hanya main empat kali dalam dua tahun masa kontrak (2022-2023).

Eks PSIS Semarang itu akhirnya dilepas pada akhir Desember 2023. Arhan lalu hengkang ke Suwon FC yang berlaga di K-League 1 2024 (Liga 1 Korea Selatan 2024).

Sayangnya, hingga pertengahan 2024, pesepakbola berusia 22 tahun itu juga baru tampil satu kali. Itu pun, bek kiri Timnas Indonesia tersebut terkena kartu merah sehingga belum dapat kesempatan main lagi.

Lalu, apakah hal tersebut ada hubungannya dengan kehidupan pribadi Arhan? Bisa jadi tidak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649551/daftar-wakil-indonesia-di-malaysia-open-2026-debut-super-1000-raymondjoaquin-noz.webp
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Debut Super 1000 Raymond/Joaquin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Kewalahan! Sassuolo Dihajar Como
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement