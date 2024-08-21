Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Respons Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan saat Ditanya Kenapa Tak Didampingi Azizah Salsha di Korea Selatan

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:14 WIB
Begini Respons Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan saat Ditanya Kenapa Tak Didampingi Azizah Salsha di Korea Selatan
Pratama Arhan jarang didampingi Azizah Salsha di Korea Selatan. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Pratama Arhan, pernah ditanya kenapa tidak didampingi sang istri, Azizah Salsha, saat berkarier di Korea Selatan bareng Suwon FC. Pratama Arhan mengaku jarang didampingi sang istri karena Azizah Salsha sedang sibuk di Jakarta.

Pertanyaan itu muncul dari Lucya Mandez yang merupakan istri dari Bayu Eka Sari alias Bang Bes. Beberapa bulan lalu, Bang Bes dan sang istri bertemu Pratama Arhan di Korea Selatan.

Pratama Arhan saat bertemu Lucya Mandez di Korea Selatan beberapa bulan lalu. (Foto: Instagram/@lucyamandezta)

(Pratama Arhan saat bertemu Lucya Mandez di Korea Selatan beberapa bulan lalu. (Foto: Instagram/@lucyamandezta)

Memori pertemuan dengan Pratama Arhan itu kembali muncul di benak Lucya Mandez ketika rumor perselingkuhan Azizah Salsha dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer, mencuat. Lucya Mandez pun membagikan sedikit obrolannya dengan Pratama Arhan saat itu di stories Instagram-nya, @lucyamandezta.

“Arhan si anak baik hati,” tulis Lucya Mandez dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @lucyamendezta, Rabu (21/8/2024).

“Beberapa bulan lalu, aku sama suamiku jengukin Arhan di Korea. Aku tanya dia, istrinya kok gak ikut. Dengan wajah sendunya, dia jawab ‘Dia sibuk banget kak jadi belum bisa nyusul,’” lanjut Lucya Mandez.

“Terus aku tanya lagi, kamu sehat kan tapi? Kalau mau makan gimana? Dia jawab, ‘Kadang Arhan beli, kadang masak sendiri.’ Apa-apa sendiri,” tulis akun @lucyamandezta.

Halaman:
1 2
      
