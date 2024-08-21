Respons Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan saat Tahu Azizah Salsha Diduga Selingkuh

Hubungan Pratama Arhan dan Azizah Salsha sedang ramai dibahas. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

RESPONS pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, saat tahu sang istri Azizah Salsha diduga selingkuh akan diulas Okezone. Pratama Arhan disebut langsung menghubungi selebgram Rachel Vennya setelah mengetahui Zize -sapaan akrab Azizah Salsha- diduga selingkuh.

Lantas, kenapa Rachel Vennya yang dihubungi Pratama Arhan? Hal itu karena Zize diduga berselingkuh dengan Salim Nauderer yang notabene mantan kekasih Rachel Vennya.

Zize pun disebut-sebut sebagai orang ketiga dari kandasnya hubungan Rachel Vennya dan Salim Nauderer. Isu ini muncul setelah isi Direct Message (DM) Rachel Vennya diungkap akun X @pingachm.

“Haha aku tuh dikasih tau sama lakinya. Si Arhan nelponin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pake gimmick gini,” kata Rachel Venya dalam isi DM yang tersebar.

Alhasil, Pratama Arhan banjir dukungan di media sosial. Banyak yang mendoakan Pratama Arhan tetap kuat jika kabar di atas benar adanya.

Sebelumnya, Pratama Arhan dikenal sebagai sosok yang budak cinta (Bucin) kepada sang istri. Salah satu aksi bucin Pratama Arhan tersaji saat pemain milik Suwon FC in membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada September 2023.