Pratama Arhan Bikin Selebrasi Gol Bucin untuk sang Istri Azizah Salsha, Kini Diduga Jadi Korban Perselingkuhan

PRATAMA Arhan rela bikin selebrasi gol Budak Cinta (Bucin) untuk sang istri Azizah Salsha, tepatnya saat memperkuat Timnas Indonesia U-23 di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada September 2023. Sekarang, selebrasi tersebut seakan menyakitkan karena Azizah Salsha diduga telah mengkhianati Pratama Arhan, efek dugaan selingkuh dengan pria lain.

Ramai di platform X, Zize -sapaan akrab Azizah Salsha- dinilai sebagai orang ketiga dari kandasnya hubungan selebgram Rachel Vennya dengan Salim Nauderer. Rumor ini mencuat setelah isi Direct Message (DM) Rachel Vennya dibongkar akun X @pingachm.

(Isi DM dari Rachel Vennya)

Dalam DM itu, Rachel Vennya menegaskan isu Azizah Salsha selingkuh dengan Salim Nauderer bukanlah trik marketing. Bahkan Rachel Vennya mengaku mendapat kabar sang mantan kekasih, Salim Nauderer, diduga selingkuh dengan Azizah Salsha dari Pratama Arhan.

“Haha aku tuh dikasih tau sama lakinya. Si Arhan nelponin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pake gimmick gini,” kata Rachel Venya dalam isi DM yang tersebar.

Banyak netizen di media sosial yang menghujat Zize dan memberi dukungan kepada Pratama Arhan. Pemain milik Suwon FC dan Timnas Indonesia diharapkan tetap kuat jika kabar di atas benarnya ada.

Pratama Arhan dan Azizah Salsha resmi menikah di Jepang pada 20 Agustus 2023. Tak lama setelah menikah, Pratama Arhan membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.