Ingin Tampil Bersama Timnas Indonesia U-20 di Mini Turnamen di Korea Selatan, Dony Tri Berjuang Keras Pulih dari Cedera

JAKARTA - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas tengah berjuang keras pulih dari cedera. Pasalnya ia mau berpartisipasi dalam mini turnamen yang akan diikuti Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan.

Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan berjumpa Argentina, Korea Selatan, dan Thailand dalam ajang Mini Turnamen tersebut. Nantinya mini turnamen tersebut digelar sejak 28 Agustus sampai 1 September 2024.

Melihat turnamen tersebut masih beberapa hari lagi, Dony mengatakan masih ada waktu untuknya dapat pulih agar dapat turun laga dalam ajang tersebut. Tim asuhan Indra Sjafri direncanakan akan bertolak ke Korea Selatan pada 20 Agustus 2024.

"Saya lagi cedera engkel, lagi pemulihan cedera. tapi semakin baik cederanya," kata Dony Tri Pamungkas di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Pemain Persija itu mengatakan tentunya yakin dapat membela Timnas Indonesia U-20 dalam ajang tersebut. Dia pun akan memberikan kontribusi terbaiknya agar tim dapat meraih hasil maksimal.