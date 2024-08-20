Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ingin Tampil Bersama Timnas Indonesia U-20 di Mini Turnamen di Korea Selatan, Dony Tri Berjuang Keras Pulih dari Cedera

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |02:00 WIB
Ingin Tampil Bersama Timnas Indonesia U-20 di Mini Turnamen di Korea Selatan, Dony Tri Berjuang Keras Pulih dari Cedera
Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas tengah berjuang keras pulih dari cedera. Pasalnya ia mau berpartisipasi dalam mini turnamen yang akan diikuti Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan.

Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan berjumpa Argentina, Korea Selatan, dan Thailand dalam ajang Mini Turnamen tersebut. Nantinya mini turnamen tersebut digelar sejak 28 Agustus sampai 1 September 2024.

Melihat turnamen tersebut masih beberapa hari lagi, Dony mengatakan masih ada waktu untuknya dapat pulih agar dapat turun laga dalam ajang tersebut. Tim asuhan Indra Sjafri direncanakan akan bertolak ke Korea Selatan pada 20 Agustus 2024.

"Saya lagi cedera engkel, lagi pemulihan cedera. tapi semakin baik cederanya," kata Dony Tri Pamungkas di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dony Tri Pamungkas

Pemain Persija itu mengatakan tentunya yakin dapat membela Timnas Indonesia U-20 dalam ajang tersebut. Dia pun akan memberikan kontribusi terbaiknya agar tim dapat meraih hasil maksimal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186288/nova_arianto_langsung_bergerak_usai_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_indonesia_u_20-q0sS_large.jpg
Nova Arianto Langsung Bergerak, Panggil 5 Pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1649055/rusia-siapkan-piala-dunia-alternatif-untuk-negaranegara-yang-gagal-lolos-ke-putaran-final-ifh.webp
Rusia Siapkan Piala Dunia Alternatif untuk Negara-Negara yang Gagal Lolos ke Putaran Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Arne Slot Tolak Kambing Hitam usai Liverpool Dipermalukan PSV 1-4 di Anfield
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement