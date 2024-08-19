Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Cuek Pelatih Persebaya Surabaya saat Tanggapi Toni Firmansyah Dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 untuk Mentas di Korea Selatan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |18:37 WIB
Reaksi Cuek Pelatih Persebaya Surabaya saat Tanggapi Toni Firmansyah Dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 untuk Mentas di Korea Selatan
Toni Firmansyah kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Persebaya Surabaya, Paul Munster, menanggapi pemain mudanya, Toni Firmansyah, yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 untuk mentas di Korea Selatan. Paul Munster pun memberi reaksi cuek.

Ya, nama pemain Persebaya, Toni Firmansyah, kembali masuk skuad yang dipanggil Timnas Indonesia U-20 untuk mini turnamen di Korea Selatan. Indonesia sendiri akan menjalani laga itu untuk ajang pemanasan jelang Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, pada 21 hingga 29 September 2024.

Toni Firmansyah

Pada turnamen mini di Korea Selatan, Timnas Indonesia U-20 dilatih Indra Sjafri. Pada laga tersebut, timnya akan bersua Thailand, Korea Selatan (Korsel), hingga Argentina. Turnamen bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024 di Seoul Mokdong Stadium itu akan berlangsung pada 28 Agustus sampai dengan 1 September 2024.

Toni Firmansyah menjadi satu dari 32 pemain yang dipanggil Indra Sjafri. Selain nama Toni Firmansyah, sederet pemain yang membawa Indonesia juara Piala AFF U-19 2024 pada Juli lalu juga dipanggil. Di antaranya, ada Iqbal Gwijangge, Figo Dennis, Arkhan Kaka, Alfharezzi Buffon, Kadek Arel, hingga Donny Tri Pamungkas.

Paul Munster mengaku tak mau berbicara banyak mengenai dipanggilnya kembali Toni Firmansyah untuk pemusatan latihan jangka panjang itu. Apalagi sebelumnya. Toni Firmansyah sempat diberi sanksi dibekukan dari skuad usai mangkir dari latihan tim.

"Dia (Toni Firmansyah) dipanggil timnas dan harus berangkat, kami fokus pada pemain yang ada, agar tampil maksimal lawan Barito dan game selanjutnya," kata Paul Munster, secara singkat, saat memimpin latihan timnya pada Senin 19 Agustus 2024.

Halaman:
1 2
      
