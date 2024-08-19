Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Status Juara Piala AFF U-19 2024 Bikin Timnas Indonesia U-20 Optimistis Tatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |14:46 WIB
Status Juara Piala AFF U-19 2024 Bikin Timnas Indonesia U-20 Optimistis Tatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 optimistis tatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

STATUS Juara Piala AFF U-19 2024 membuat Timnas Indonesia U-20 punya motivasi lebih untuk tampil maksimal di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Hal itu disampaikan salah satu penggawa Garuda Nusantara, Meshaal Osman.

Meshaal mengatakan timnya tidak ingin berpuas diri dengan capaian mereka di Piala AFF U-19 kemarin. Untuk itu, Skuad Garuda Nusantara pun terus berbenah diri agar makin tangguh untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 mendatang.

"Ya, dari coach Indra Sjafri kita disuruh berhenti euforianya udah stop. Senang boleh tapi jangan berlebih," kata Meshaal di Jakarta.

Pemain PSBS Biak itu tidak memungkiri status juara Piala AFF U-19 2024 membuat pemain bersemangat menatap ajang selanjutnya. Timnas Indonesia U-20 sendiri ditargetkan untuk lolos ke Piala Asia U-20.

"Kami sudah juara dan bawakan hasil itu untuk kedepannya," ujarnya.

