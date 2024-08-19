Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dony Tri Pamungkas Optimistis Antar Timnas Indonesia U-20 Lolos Putaran Final Piala Asia U-20 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |04:41 WIB
Dony Tri Pamungkas Optimistis Antar Timnas Indonesia U-20 Lolos Putaran Final Piala Asia U-20 2025
Dony Tri Pamungkas berharap Timnas Indonesia U-20 bisa mengikuti putaran final Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas, menyatakan ingin membawa timnya berjaya dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sebab, ia ingin timnya pamit secara diam-diam.

Skuad Garuda Nusantara tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bersama dengan Timans Yaman U-20, Timnas Timor Leste U-20, dan Timnas Maladewa U-20. Ajang itu akan berlangsung pada 21-29 September 2024.

Timnas Indonesia U-19

Donny mengatakan targetnya bersama Timnas Indonesia U-20 adalah dapat lolos ke Piala Asia U-20. Ia nilai hal itu pun pastinya sama seperti para pemain lainnya.

"Yang pasti bisa lolos ke Piala Asia," kata Dony di Jakarta, dikutip Minggu (19/8/2024).

Pemain Persija Jakarta tersebut mengatakan terpenting saat ini timnya akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk ajang tersebut. Timnas Indonesia U-20 juga jangan memandang remeh lawan dan harus fokus dari laga ke laga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648391/resmi-oleksandr-usyk-lawan-pemenang-duel-jared-anderson-vs-frank-sanchez-drd.webp
Resmi! Oleksandr Usyk Lawan Pemenang Duel Jared Anderson vs Frank Sanchez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Klasemen Grup G ACL 2 usai Persib Dikalahkan Lion City: Maung Bandung Tetap di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement