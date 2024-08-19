Dony Tri Pamungkas Optimistis Antar Timnas Indonesia U-20 Lolos Putaran Final Piala Asia U-20 2025

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas, menyatakan ingin membawa timnya berjaya dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sebab, ia ingin timnya pamit secara diam-diam.

Skuad Garuda Nusantara tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bersama dengan Timans Yaman U-20, Timnas Timor Leste U-20, dan Timnas Maladewa U-20. Ajang itu akan berlangsung pada 21-29 September 2024.

Donny mengatakan targetnya bersama Timnas Indonesia U-20 adalah dapat lolos ke Piala Asia U-20. Ia nilai hal itu pun pastinya sama seperti para pemain lainnya.

"Yang pasti bisa lolos ke Piala Asia," kata Dony di Jakarta, dikutip Minggu (19/8/2024).

Pemain Persija Jakarta tersebut mengatakan terpenting saat ini timnya akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk ajang tersebut. Timnas Indonesia U-20 juga jangan memandang remeh lawan dan harus fokus dari laga ke laga.