Meshaal Osman Ungkap Pesan Rutin Indra Sjafri untuk Timnas Indonesia U-20

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia U-20, Meshaal Osman, mengungkap pesan yang rutin dikatakan pelatih Indra Sjafri untuk anak-anak asuhnya. Mereka selalu diingatkan untuk tidak berada dalam zona nyaman.

Skuad Garuda Nusantara baru saja menjadi juara Piala AFF U-19 2024. Tim itu pun akan ambil bagian dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang akan berlangsung pada 21-29 September 2024.

Meshaal mengatakan Indra memang meminta para pemain terus bekerja keras dalam latihan. Hal itu agar performa pemain terus mengalami peningkatan agar dapat bersaing dalam Kualifikasi Piala Asia U-20.

"Ya, tetap jaga kualitas fisik, bermain, skill individu, jaga kekompakan, dan kualitas permainan," kata Meshaal di Stadion Madya, Jakarta, dikutip Senin (19/8/2024).

Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan kondisi timnya pun cukup baik dalam pemusatan latihan (TC) yang sedang berlangsung di Jakarta. Kondisi itu terus dipertahankan timnya agar persiapan tim dapat berjalan maksimal.

"Kondisi pemain baik dan mental pemain juga baik," ungkap bek Persija Jakarta itu.