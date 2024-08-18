Iqbal Gwijangge Ungkap Kondisi Mental Timnas Indonesia U-20 Usai Juara Piala AFF U-19 2024

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia U-20, Muhammad Iqbal Gwijangge, menyatakan mental timnya mengalami peningkatan selepas juara Piala AFF U-19 2024. Tentunya itu menjadi hal positif untuk menatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Skuad Garuda Nusantara tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bersama dengan Timnas Yaman U-20, Timnas Timor Leste U-20, dan Timnas Maladewa U-20. Ajang itu akan berlangsung pada 21-29 September 2024.

Iqbal mengatakan timnya memang mendapatkan banyak manfaat setelah tampil dan menjadi juara pesta sepakbola Asia Tenggara usia muda itu. Oleh dikarenakan, mentalitas rekan-rekannya mengalami peningkatan cukup pesat.

"Sejak kembali kemarin dari Piala AFF U-19 2024, mental lebih baik lagi," kata Iqbal di Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2024.

Pemain berposisi bek itu mengatakan timnya sudah siap tempur jelang turnamen Seoul Earth On Us Cup U-19 2024 bersama dengan Timnas Argentina U-19, Timnas Thailand U-19, dan Timnas Korea Selatan U-19. Ajang itu akan berlangsung 28 Agustus hingga 1 September sebagai persiapan terakhir.