Indra Sjafri Ungkap Alasan Welber Jardim dan Jens Raven Tidak Ikut Timnas Indonesia U-20 ke Korea Selatan

JAKARTA – Dua pemain diaspora Timnas Indonesia U-20, Jens Raven dan Welberlieskott de Halim Jardim alias Welber Jardim dipastikan tak dibawa Indra Sjafri ke pemusatan latihan (TC) ke Korea Selatan. Alasannya pun sederhana, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri tak mau bergantung pada pemain tertentu, sehingga rotasi diperlukan, terlebih ini adalah Timnas Indonesia kelompok umur.

“Ke Korea (Selatan) tidak, tapi nanti dipastikan di Piala Asia U-20 2025. Kita lagi diskusi dengan klub mereka,” kata Indra kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Minggu (18/8/2024).

Indra mengatakan ketidakhadiran kedua pemain ini tidak akan berpengaruh banyak pada strategi permainan. Pelatih asal Sumatera Barat itu juga masih membuka kesempatan untuk pemain lain bergabung dengan Timnas Indonesia U-20.

“Jadi, kalau untuk tim usia muda saya selalu punya prinsip tidak tergantung dengan satu pemain. Mungkin, senior sudah permanen pemain-pemainnya. Ini tidak ada Jens Raven, kita cari yang lain,” ujar Indra.

Diketahui, Timnas Indonesia U-20 akan melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan mulai 20 Agustus 2024. Selain berlatih, mereka juga akan menjalani sejumlah pertandingan uji coba dan mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.