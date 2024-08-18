Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Ungkap Alasan Welber Jardim dan Jens Raven Tidak Ikut Timnas Indonesia U-20 ke Korea Selatan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |08:00 WIB
Indra Sjafri Ungkap Alasan Welber Jardim dan Jens Raven Tidak Ikut Timnas Indonesia U-20 ke Korea Selatan
Pemain Timnas Indonesia U-20, Jens Raven. (Foto: Instagram/jensraven9)
A
A
A

JAKARTA – Dua pemain diaspora Timnas Indonesia U-20, Jens Raven dan Welberlieskott de Halim Jardim alias Welber Jardim dipastikan tak dibawa Indra Sjafri ke pemusatan latihan (TC) ke Korea Selatan. Alasannya pun sederhana, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri tak mau bergantung pada pemain tertentu, sehingga rotasi diperlukan, terlebih ini adalah Timnas Indonesia kelompok umur.

“Ke Korea (Selatan) tidak, tapi nanti dipastikan di Piala Asia U-20 2025. Kita lagi diskusi dengan klub mereka,” kata Indra kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Minggu (18/8/2024).

Indra mengatakan ketidakhadiran kedua pemain ini tidak akan berpengaruh banyak pada strategi permainan. Pelatih asal Sumatera Barat itu juga masih membuka kesempatan untuk pemain lain bergabung dengan Timnas Indonesia U-20.

“Jadi, kalau untuk tim usia muda saya selalu punya prinsip tidak tergantung dengan satu pemain. Mungkin, senior sudah permanen pemain-pemainnya. Ini tidak ada Jens Raven, kita cari yang lain,” ujar Indra.

Welber Jardim

Diketahui, Timnas Indonesia U-20 akan melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan mulai 20 Agustus 2024. Selain berlatih, mereka juga akan menjalani sejumlah pertandingan uji coba dan mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648295/liverpool-disebut-bersedia-lepas-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-zwa.webp
Liverpool Disebut Bersedia Lepas Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/juventus_menang_dramatis_3_2_atas_bodoglimt_pada.jpg
Hasil Lengkap Liga Champions: Juventus Raih Kemenangan Perdana, Napoli Bungkam Qarabag
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement