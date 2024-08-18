Termasuk Dion Markx, 3 Pemain Diaspora Timnas Indonesia U-20 Dikonfirmasi Indra Sjafri Tak Ikut TC ke Korea Selatan

JAKARTA – Tiga pemain keturunan Indonesia, Tim Geypens, Mauresmo Hinoke, dan Dion Markx, dipastikan tak ikut pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan. Hal itu langsung dikonfirmasi pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

Ketiga pemain tersebut merupakan nama yang sedang diajukan oleh Indra untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Namun demikian, Indra memastikan ketiga pemain itu belum bisa bergabung dalam TC Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan.

“Nama yang saya ajukan ada 3, ada Tim Geypens, Mauresmo Hinoke, terus satu lagi ada Dion Marx,” kata Indra di Jakarta, Sabtu (17/8/2024) kemarin.

“(Gabung di Korea?) Tidak bisa, belum bisa. Karena kita ingin uji coba di Korea Selatan kita manfaatkan dengan benar-benar untuk uji coba kualifikasi Piala Asia U-20 2025,” sambungnya.

Selain mengadakan pemusatan latihan, Timnas Indonesia U-20 akan ikut dalam turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024. Garuda Nusantara akan berhadapan dengan tiga tim yakni Argentina U-20, Thailand U-20, dan Korea Selatan U-20.