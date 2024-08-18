Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapten Timnas Indonesia U-20 Targetkan Timnya Lolos Putaran Final Piala Asia U-20 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |03:48 WIB
Kapten Timnas Indonesia U-20 Targetkan Timnya Lolos Putaran Final Piala Asia U-20 2025
Dony Tri Pamungkas ingin membawa Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025 (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Kapten Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas, menargetkan timnya lolos ke Piala Asia U-20 2025. Ia menegaskan pasukannya bakal bekerja keras untuk menampilkan yang terbaik di babak kualifikasi demi bisa mengamankan tiket ke turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-20 bakal beraksi di babak kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada 21-29 September mendatang di Jakarta. Tergabung di Grup F, mereka akan bersua dengan Timnas Yaman U-20, Timnas Timor Leste U-20, dan Timnas Maladewa U-20.

Timnas Indonesia U-20

Sebagai persiapan, Timnas Indonesia U-20 sejak pekan lalu mulai melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Sang pelatih, Indra Sjafri, memimpin langsung Training Center (TC) yang diikuti oleh 32 pemain yang dipanggilnya itu, termasuk Doni Tri Pamungkas.

Doni =mengungkapkan target timnya adalah lolos ke Piala Asia U-20 2025. Ia menegaskan semua pemain bakal berusaha sekeras mungkin untuk menampilkan performa terbaik.

“Yang pasti targetnya bisa lolos ke Piala Asia. Kita akan bekerja lebih keras lagi dan berikan yang terbaik di setiap pertandingan,” kata Doni kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Pemain Persija Jakarta itu membeberkan kondisinya saat ini tengah dalam pemulihan cedera pergelangan kaki. Namun, kondisinya kian membaik.

Halaman:
1 2
      
