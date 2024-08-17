Tak Gentar Lawan Argentina, Timnas Indonesia U-20 Siap Berikan Kejutan meski Hanya Laga Uji Coba

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas, tak gentar menghadapi lawan-lawan sulit dalam laga uji coba di Korea Selatan. Dia bahkan siap memberi kejutan saat Timnas Indonesia U-20 menghadapi Timnas Argentina U-20 dalam mini turnamen tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan berlaga dalam mini turnamen tersebut di Korea Selatan pada akhir bulan ini. Ajang itu tepatnya akan berlangsung pada 28 Agustus sampai dengan 1 September 2024.

Timnas Indonesia U-20 ambil bagian dalam ajang itu untuk persiapan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Ajang itu sendiri akan berlangsung pada 21-29 September 2024.

Dalam turnamen mini itu, selain melawan Argentina, Timnas Indonesia U-20 juga akan menghadapi Thailand dan juga Timnas Korea Selatan U-20. Dony Tri Pamungkas mengatakan tidak memikirkan kekuatan tim-tim lawan dalam laga nanti karena timnya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Mungkin kalau itu kita akan berikan kejutan untuk semua lawan," kata Dony Tri Pamungkas di Jakarta, Sabtu (17/8/2024).