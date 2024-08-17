Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Pastikan Tak Dibantu Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia U-20 Jalani Turnamen di Korea Selatan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |22:35 WIB
Indra Sjafri Pastikan Tak Dibantu Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia U-20 Jalani Turnamen di Korea Selatan
Indra Sjafri mengaku tak akan dibantu Shin Tae-yong pada ajang Seoul Earth On Us Cup U-19 2024 (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengungkapkan tak akan dibantu oleh Shin Tae-yong saat melakoni turnamen di Korea Selatan akhir Agustus 2024. Namun, ia tak menampik ada peran pelatih Timnas Indonesia itu sehingga Garuda Nusantara bisa tampil di Negeri Ginseng.

Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak 11 Agustus 2024. Persiapan ini dilakukan agar mereka semakin matang sebelum bertanding di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada September mendatang.

Indra Sjafri dan Shin Tae-yong

Kemudian, mereka akan mengikuti turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024 yang dihelat di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September. Indonesia U-20 bakal bersua dengan Timnas Argentina U-19, Timnas Korea Selatan U-20, dan Timnas Thailand U-20.

Turnamen tersebut menjadi ajang uji coba bagi Timnas Indonesia U-20 sebelum mentas di babak kualifikasi Piala Asia U-20 2024. Pada laga pembuka, mereka akan berjumpa dengan Argentina U-19.

Indra mengaku tak akan dibantu oleh Shin selama Timnas U-20 mentas di Seoul Earth On Us Cup 2024 meski bermain di negeri asal sang pelatih. Kendati demikian, ia tak memungkiri koleganya itu membuat PSSI lebih mulus berkomunikasi dengan Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA).

“Tidak (dibantu STY), itu antar-federasi,” tegas Indra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

