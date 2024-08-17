Timnas Indonesia U-20 Bakal Hadapi Argentina, Iqbal Gwijangge: Bagus untuk Pengalaman

Muhammad Iqbal Gwijangge antusias dengan laga Timnas Indonesia U-20 melawan Argentina dalam turnamen mini di Korea Selatan (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia U-20, Muhammad Iqbal Gwijangge, antusias menatap pertandingan melawan Timnas Argentina U-19 dalam ajang Seoul Earth On Us Cup 2024. Menurutnya, bersua dengan tim yang kualitasnya di atas bakal sangat bagus untuk pengalaman bermain.

Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang melakoni pemusatan latihan di Jakarta sejak 11 Agustus 2024. Persiapan ini dilakukan agar mereka semakin matang sebelum bertanding di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada September mendatang.

Selepas itu, Skuad Garuda Nusantara akan mengikuti turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024 yang dihelat di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September. Mereka bakal bersua dengan Argentina, Timnas Korea Selatan U-19, dan Timnas Thailand U-19.

Argentina bakal menjadi lawan Indonesia pada laga pembuka yang berlangsung pada 28 Agustus. Iqbal mengungkapkan timnya masih buta dengan peta kekuatan La Albiceleste.

“Mungkin untuk Korea Selatan kami sudah pernah ketemu di Toulon Cup kemarin jadi kami sudah ada gambaran, dan juga Thailand,” papar Iqbal, kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

“Kalau Argentina mungkin belum ada gambaran karena belum lawan juga,” imbuh bek Barito Putera itu.