Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Pemain Timnas Indonesia di Eropa Hari Ini: Sandy Walsh Cadangan, Calvin Verdonk Main Penuh

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |09:16 WIB
Update Pemain Timnas Indonesia di Eropa Hari Ini: Sandy Walsh Cadangan, Calvin Verdonk Main Penuh
Pemain NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. (Foto: Instagram/necnijmegen)
A
A
A

BEBERAPA pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia di Eropa baru saja membela klubnya masing-masing. Ada yang bermain penuh seperti yang dirasakan Calvin Verdonk, tapi ada juga yang justru dicadangkan seperti yang dialami Sandy Walsh.

Ya, Calvin dipercaya sejak awal pertandingan dalam laga NEC Nijmegen vs AZ Alkmaar di pekan kedua Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di AFAS Stadion, Alkmaar, Belanda pada Minggu (18/8/2024) dini hari WIB.

Sayangnya, NEC Nijmegen menelan kekalahan dari AZ Alkmaar 0-1 dalam pertandingan itu. Gol semata wayang untuk De Kaasboeren -julukan AZ Alkmaar- dicatatkan oleh Sven Mijnans (16’).

Nasib serupa dialami oleh Sandy Walsh dalam laga KV Mechelen versus Anderlecht di Achter de Kazerne, Mechelen, Belgia pada Minggu (18/8/2024) dini hari WIB. KV Mechelen menelan kekalahan dari tim tamu 1-3 dalam lanjutan Liga Belgia 2024-2025.

Calvin Verdonk

Namun, Sandy yang diikutsertakan dalam skuad tak dimainkan sepanjang laga berlangsung. Pemain Timnas Indonesia itu duduk di bangku cadangan seperti pada laga sebelumnya melawan Standard Liege (0-0).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185935/jurnalis_malaysia_haresh_deol_mendapat_serangan_dari_dua_orang-5XHJ_large.jpg
Jurnalis Malaysia Haresh Deol Diserang Gara-Gara Bongkar Kasus Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185907/cristiano_ronaldo_bersama_georgina_rodriguez-IAnN_large.jpg
Tanggal dan Lokasi Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Akhirnya Terungkap
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.webp
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/raymond_indranikolaus_joaquin_bersorak_girang_set.jpg
Kisah Perjuangan Gila Raymond/Joaquin Juara Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement