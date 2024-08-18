Update Pemain Timnas Indonesia di Eropa Hari Ini: Sandy Walsh Cadangan, Calvin Verdonk Main Penuh

BEBERAPA pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia di Eropa baru saja membela klubnya masing-masing. Ada yang bermain penuh seperti yang dirasakan Calvin Verdonk, tapi ada juga yang justru dicadangkan seperti yang dialami Sandy Walsh.

Ya, Calvin dipercaya sejak awal pertandingan dalam laga NEC Nijmegen vs AZ Alkmaar di pekan kedua Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di AFAS Stadion, Alkmaar, Belanda pada Minggu (18/8/2024) dini hari WIB.

Sayangnya, NEC Nijmegen menelan kekalahan dari AZ Alkmaar 0-1 dalam pertandingan itu. Gol semata wayang untuk De Kaasboeren -julukan AZ Alkmaar- dicatatkan oleh Sven Mijnans (16’).

Nasib serupa dialami oleh Sandy Walsh dalam laga KV Mechelen versus Anderlecht di Achter de Kazerne, Mechelen, Belgia pada Minggu (18/8/2024) dini hari WIB. KV Mechelen menelan kekalahan dari tim tamu 1-3 dalam lanjutan Liga Belgia 2024-2025.

Namun, Sandy yang diikutsertakan dalam skuad tak dimainkan sepanjang laga berlangsung. Pemain Timnas Indonesia itu duduk di bangku cadangan seperti pada laga sebelumnya melawan Standard Liege (0-0).