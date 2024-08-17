Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Berat, Bojan Hodak Yakin PSSI Bantu Persib Bandung Berjuang di AFC Champions League 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |20:52 WIB
Jadwal Berat, Bojan Hodak Yakin PSSI Bantu Persib Bandung Berjuang di AFC Champions League 2 2024-2025
Bojan Hodak saat menangani Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yakin PSSI akan membantu timnya berjuang di AFC Champions League 2 2024-2025. Pasalnya, Persib dihadapkan dengan jadwal berat.

Diketahui, Persib Bandung akan dihadapkan jadwal padat pada musim ini. Selain tampil di AFC Champions League 2 2024-2025, Marc Klok cs juga harus mentas di ajang Liga 1 2024-2025.

Persib Bandung

“Ya, jadwalnya berat. Tapi. saya yakin PSSI akan membantu kami karena semuanya ingin tim Indonesia melakukan yang terbaik di kompetisi AFC,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik Bandung, Sabtu (17/8/2024).

Pelatih asal Kroasia ini memastikan pertandingan yang diikuti Persib Bandung ini akan berdampak besar bagi negara Indonesia. Setidaknya, akan menambah jatah tim dari Indonesia untuk bermain di kompetisi Asia pada musim selanjutnya.

“Kami harus mengoleksi banyak poin agar nantinya lebih banyak tim dari Indonesia yang bermain di kompetisi Asia,” ucap Bojan Hodak.

