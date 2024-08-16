6 Pemain Ini Kena Blacklist Shin Tae-yong dari Pemanggilan ke Timnas Indonesia?

SEBANYAK 6 pemain yang diduga kena blacklist Shin Tae-yong dari pemanggilan ke Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Setelah melakukan aksi tidak menyenangkan, pemain-pemain di bawah ini tak pernah lagi menghiasi skuad Garuda.

Padahal, beberapa dari mereka masih tampil brilian bersama klub masing-masing. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain Timnas Indonesia yang diduga kena blacklist Shin Tae-yong dari pemanggilan ke Timnas Indonesia:

6. Rifad Marasabessy





Rifad Marasabessy dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Taiwan di playoff Piala Asia 2023 pada September 2021. Namun, pemain yang kala itu berseragam Borneo FC ini datang terlambat ke pemusatan latihan. Alhasil, Shin Tae-yong langsung memulangkan pemain berposisi fullback kanan itu dan tak pernah memanggilnya lagi ke Timnas Indonesia.

"Rifad datang melebihi waktu yang telah ditentukan untuk berkumpul di hotel. Ia tidak memberitahu saya alasan keterlambatannya. Karena itu, saya mengeluarkannya dari pemusatan latihan," tegas Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.

5. Ramai Rumakiek





Ramai Rumakiek diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2021. Namun, hingga batas waktu yang sudah ditentukan, winger Persipura Jayapura ini tak kunjung datang ke pemusatan latihan. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tak lagi menyertakan winger lincah itu ke Timnas Indonesia asuhannya.

"Rumakiek tidak bisa main di SEA Games. Kami sudah melayangkan surat pemanggilan, dia tidak respons sama sekali, jadi saya harus berikan sanksi kepada Rumakiek," ujar Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman PSSI.