HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Lawan Arab Saudi dan Australia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |06:10 WIB
Ini Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Lawan Arab Saudi dan Australia?
Shin Tae-yong memanggil 26 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam waktu dekat akan mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Okezone pun coba memprediksi kira-kira siapa saja pemain yang dipanggil.

Sejauh ini sudah ada dua nama yang dipastikan dipanggil dan tak disertakan. Mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Dimas Drajad dipanggil pelatih Shin Tae-yong.

Dimas Drajad dipanggil untuk laga melawab Arab Saudi dan Australia. (Foto: Persib.co.id)

(Dimas Drajad dipanggil untuk laga melawab Arab Saudi dan Australia. (Foto: Persib.co.id)

Hal itu berarti cuma Dimas Drajad, pemain Persib Bandung yang dibawa Shin Tae-yong untuk menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB dan Australia (Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB). Sementara itu, pemain-pemain Persib Bandung yang dulunya rutin dipanggil Shin Tae-yong seperti Rachmat Irianto, Marc Klok dan Edo Febriansyah tidak disertakan.

Selain tiga nama di atas yang tak dipanggil, bek Blackpool FC Elkan Baggott juga tak dipanggil. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, Elkan Baggott belum masuk rencana pemanggilan Shin Tae-yong.

Elkan Baggott tak dipanggil karena Shin Tae-yong disinyalir masih mengandalkan lima bek tengah murni yang dibawa saat melawan Irak dan Filipina. Mereka ialah Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Idzes, Rizky Ridho dan Muhammad Ferarri.

Sekalipun Justin Hubner tak bisa main melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu, masih ada Calvin Verdonk, Shayne Pattynama dan Nathan Tjoe-A-On yang dapat mengisi posisi peninggalan bek milik Wolverhampton Wanderers tersebut.

