Tak Peduli Calon Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025, David Da Silva Fokus Berikan yang Terbaik

BANDUNG – Striker Persib Bandung, David Da Silva, tak peduli calon lawan timnya di AFC Champions League 2 2024-2025. Dia memastikan hanya fokus memberikan penampilan terbaik untuk Persib Bandung.

Diketahui, drawing pembagian grup AFC Champions League 2 2024-2025 rencananya akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 16 Agustus 2024. Persib Bandung berada di Pot 4 bersama Eastern (Hong Kong), DH Cebu (Filipina), dan Tampines Rovers (Singapura).

Nantinya, tim asuhan Bojan Hodak akan berada satu grup dengan tim-tim yang berada di Pot 1, Pot 2, dan Pot 3. Di Pot 1, ada Sanfrecce Hiroshima (Jepang), Jeonbuk Hyundai Motors (Korea Selatan), Zhejiang FC (China), Bangkok United FC (Thailand).

Kemudian, di Pot 2, ada Port FC (Thailand), Sydney FC (Australia), Selangor FC (Malaysia), Thep Xanh Nam Dinh (Vietnam). Sementara itu, pot 3 ada Lee Man (Hong Kong), Kaya FC Iloilo (Filipina), Muangthong United (Thailand).

Jelang drawing, Da Silva tidak peduli siapa lawan yang bakal dihadapi Pangeran Biru. Bomber asal Brasil itu memastikan, seluruh anggota tim akan berjuang memberikan yang terbaik saat latihan dan pertandingan.