Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Peduli Calon Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025, David Da Silva Fokus Berikan yang Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:03 WIB
Tak Peduli Calon Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025, David Da Silva Fokus Berikan yang Terbaik
David da Silva kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Striker Persib Bandung, David Da Silva, tak peduli calon lawan timnya di AFC Champions League 2 2024-2025. Dia memastikan hanya fokus memberikan penampilan terbaik untuk Persib Bandung.

Diketahui, drawing pembagian grup AFC Champions League 2 2024-2025 rencananya akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 16 Agustus 2024. Persib Bandung berada di Pot 4 bersama Eastern (Hong Kong), DH Cebu (Filipina), dan Tampines Rovers (Singapura).

Nantinya, tim asuhan Bojan Hodak akan berada satu grup dengan tim-tim yang berada di Pot 1, Pot 2, dan Pot 3. Di Pot 1, ada Sanfrecce Hiroshima (Jepang), Jeonbuk Hyundai Motors (Korea Selatan), Zhejiang FC (China), Bangkok United FC (Thailand).

Persib Bandung

Kemudian, di Pot 2, ada Port FC (Thailand), Sydney FC (Australia), Selangor FC (Malaysia), Thep Xanh Nam Dinh (Vietnam). Sementara itu, pot 3 ada Lee Man (Hong Kong), Kaya FC Iloilo (Filipina), Muangthong United (Thailand).

Jelang drawing, Da Silva tidak peduli siapa lawan yang bakal dihadapi Pangeran Biru. Bomber asal Brasil itu memastikan, seluruh anggota tim akan berjuang memberikan yang terbaik saat latihan dan pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647347/kuda-laut-nusantara-amankan-kemenangan-tipis-21-atas-cosmo-jne-pada-pekan-ketujuh-pfl-20252026-yjn.webp
Kuda Laut Nusantara Amankan Kemenangan Tipis 2â1 atas Cosmo JNE pada Pekan Ketujuh PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/putri_kw.jpg
Putri KW Ditumbangkan An Se-young di Final Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement