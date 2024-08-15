Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Sikat Cilegon FC 4-1, Juku Eja Tembus Perempatfinal

SLEMAN – Kemenangan manis berhasil diraih Juku Eja atas Cilegon FC di laga lanjutan Liga Futsal Nusantara 2024, pada Kamis (15/8/2024). Bermain di GOR Pancasila, UGM, Sleman, Juku Eja tepatnya menang 4-1 dan berhak lolos ke perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal laga, Juku Eja tampil menekan dengan serangan-serangan cepatnya. Bahkan, sejumlah peluang sudah tercipta ketika laga baru berjalan dua menit. Cilegon FC yang dalam kondisi bertahan juga sesekali melancarkan serangan balik.

Gol pembuka baru tercipta di menit delapan. Juku Eja unggul terlebih dahulu lewat gol Andi Muh Rasidin yang menerima assist Rachmad Rizky. Skor berubah menjadi 1-0.

Meski cukup rapat, Juku Eja berhasil menjebol gawang Cilegon FC untuk kedua kalinya. Kali ini, gol itu diciptakan oleh Rachmad Rizky melalui assist Andi Muh Rasidin semenit sebelum babak pertama selesai.

Di babak kedua ini, Juku Eja langsung bisa menambah golnya. Lagi-lagi gol itu itu ciptakan oleh Andi Muh Rasidin ketika laga baru semenit.