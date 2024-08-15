Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Rafhely FC Sikat Binuang Muda 5-1

RAFHELY FC memetik kemenangan atas Binuang Muda dengan skor meyakinkan 5-1 dalam laga lanjutan Grup X Liga Futsal Nusantara 2024. Kedua tim saling berhadapan di Gor Pancasila, UGM, Sleman pada Kamis (15/08/2024).

Tak butuh waktu lama bagi Rafhely FC untuk menjebol gawang Binuang Muda. Gol cepat M Nabil Abayyu membawa timnya unggul 1-0 disaat laga baru berjalan dua menit. Di momen ini, Binuang Muda sempat meminta wasit melakukan VAR karena menganggap bola sudah keluar lapangan. Namun, wasit akhirnya tetap mengesahkan gol tersebut.

Rafhely FC terus memberikan tekanan bagi pemain Binuang Muda. Gol pun kembali tercipta di menit 6 oleh Habbibul Ikhsan. Tendangan mendatarnya membawa Rafhely unggul 2-0.

Sementara, Binuang Muda baru bisa memperkecil ketinggalan di menit 10. Umpan pendek Dede Anggasta dari sisi kiri lapangan mampu diselesaikan dengan baik oleh Dermawan. Skor berubah menjadi 2-1.

Sayangnya, semenit sebelum turun minum, Binuang Muda justru kembali kebobolan. Gilang Alian Gino membawa Rafhely FC memperlebar jarak keunggulan. Skor 3-1 menjadi penutup di paruh waktu pertandingan ini.

Memasuki babak kedua, Binuang Muda tampil lebih terbuka. Anak asuh M Amin Kutbi terus melakukan upaya menyerang untuk mengejar ketertinggalan. Namun, sampai 10 menit jalannya game usaha Dermawan dkk masih belum membuahkan hasil. Skor masih tertahan 3-1.