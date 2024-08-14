Link Live Streaming Real Madrid vs Atalanta di Piala Super Eropa 2024

Link live streaming Piala Super Eropa 2024 antara Real Madrid vs Atalanta ada di dalam artikel ini (Foto: UEFA)

WARSAWA – Link live streaming Real Madrid vs Atalanta di Piala Super Eropa 2024 sudah diketahui. Laga itu akan berlangsung di Stadion Nasional Warsawa, Warsawa, Polandia, Kamis 15 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB.

Piala Super Eropa biasa digelar setiap tahun untuk mempertemukan jawara Liga Champions dengan Liga Europa. Kali ini, Madrid bersua dengan Atalanta.

Ini merupakan pertemuan ketiga bagi kedua kesebelasan. Real Madrid dan Atalanta sebelumnya bentrok pada babak 16 Besar Liga Champions 2020-2021.

Ketika itu, Los Blancos dua kali meraih kemenangan atas La Dea. Madrid menumpas Atalanta 1-0 di Bergamo (Italia), lalu menang 3-1 di kandang sendiri untuk melenggang dengan agregat 4-1.

Kini, kedua kesebelasan akan kembali bertemu. Di atas kertas, Madrid dengan segudang bintangnya tentu diunggulkan untuk meraih titel Piala Super Eropa.

Satu nama akan mencuri perhatian di laga ini yaitu Kylian Mbappe. Ini akan jadi debut pemain asal Prancis tersebut dengan kostum putih Madrid.