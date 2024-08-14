Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Real Madrid vs Atalanta di Piala Super Eropa 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |19:14 WIB
Link Live Streaming Real Madrid vs Atalanta di Piala Super Eropa 2024
Link live streaming Piala Super Eropa 2024 antara Real Madrid vs Atalanta ada di dalam artikel ini (Foto: UEFA)
A
A
A

WARSAWA – Link live streaming Real Madrid vs Atalanta di Piala Super Eropa 2024 sudah diketahui. Laga itu akan berlangsung di Stadion Nasional Warsawa, Warsawa, Polandia, Kamis 15 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB.

Piala Super Eropa biasa digelar setiap tahun untuk mempertemukan jawara Liga Champions dengan Liga Europa. Kali ini, Madrid bersua dengan Atalanta.

Real Madrid juara Liga Champions 2023-2024

Ini merupakan pertemuan ketiga bagi kedua kesebelasan. Real Madrid dan Atalanta sebelumnya bentrok pada babak 16 Besar Liga Champions 2020-2021.

Ketika itu, Los Blancos dua kali meraih kemenangan atas La Dea. Madrid menumpas Atalanta 1-0 di Bergamo (Italia), lalu menang 3-1 di kandang sendiri untuk melenggang dengan agregat 4-1.

Kini, kedua kesebelasan akan kembali bertemu. Di atas kertas, Madrid dengan segudang bintangnya tentu diunggulkan untuk meraih titel Piala Super Eropa.

Satu nama akan mencuri perhatian di laga ini yaitu Kylian Mbappe. Ini akan jadi debut pemain asal Prancis tersebut dengan kostum putih Madrid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/51/3162629/uefa_mendesak_israel_untuk_menghentikan_kekerasan_di_gaza-hmN3_large.jpg
UEFA Desak Israel Stop Kekerasan di Gaza lewat Spanduk Jelang Laga PSG vs Tottenham Hotspur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/51/3162616/hasil_psg_vs_tottenham_hotspur_di_piala_super_eropa_2025_psgenglish-Q7oV_large.jpg
Hasil PSG vs Tottenham Hotspur di Piala Super Eropa 2025: Comeback, Les Parisiens Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/51/3162238/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_super_eropa_2025_antara_psg_vs_tottenham_hotspur_di_vision-hDW0_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Super Eropa 2025 PSG vs Tottenham Hotspur di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/51/3049330/daftar-juara-piala-super-eropa-sepanjang-masa-real-madrid-teratas-barcelona-mengekor-di-posisi-2-hV9V5kB3b1.jpg
Daftar Juara Piala Super Eropa Sepanjang Masa: Real Madrid Teratas, Barcelona Mengekor di Posisi 2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646591/bukan-emas-apa-target-timnas-indonesia-u23-di-sea-games-2025-txq.webp
Bukan Emas, Apa Target Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/timur_kapadze_1.jpg
Timur Kapadze ke Indonesia Bukan Wawancara dengan PSSI, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement