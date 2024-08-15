Daftar Juara Piala Super Eropa Sepanjang Masa: Real Madrid Teratas, Barcelona Mengekor di Posisi 2

DAFTAR juara Piala Super Eropa akan dibahas Okezone. Real Madrid menjadi tim dengan koleksi trofi juara terbanyak diikuti dua raksasa Eropa lain yakni Barcelona dan AC Milan.

Los Blancos -julukan Real Madrid- saat ini sudah mengoleksi enam trofi juara Piala Eropa. Sementara Barcelona dan AC Milan masing-masing meraih lima trofi.

Real Madrid meraih trofi juara keenam mereka usai mengalahkan Atalanta dini hari tadi. Pasukan Carlo Ancelotti tampil dominan hingga sukses mengatasi perlawanan La Dea dua gol tanpa balas.

Bermain di National Stadium, Warsawa, Kamis (15/8/2024) dini hari WIB, Real Madrid sempat mendapat perlawanan sengit dari Atalanta. Kedua tim bermain tanpa gol di babak pertama.

Memasuki babak kedua, si Putih tampil lebih agresif. Pergerakan cepat ditunjukkan para pemain Real Madrid hingga Federico Valverder berhasil membuka keunggulan di menit ke-59.