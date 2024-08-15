Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Juara Piala Super Eropa Sepanjang Masa: Real Madrid Teratas, Barcelona Mengekor di Posisi 2

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |07:39 WIB
Daftar Juara Piala Super Eropa Sepanjang Masa: Real Madrid Teratas, Barcelona Mengekor di Posisi 2
Real Madrid juarai Piala Super Eropa 2024 usai kalahkan Atalanta 2-0 (Foto: Instagram/Real Madrid)
A
A
A

DAFTAR juara Piala Super Eropa akan dibahas Okezone. Real Madrid menjadi tim dengan koleksi trofi juara terbanyak diikuti dua raksasa Eropa lain yakni Barcelona dan AC Milan.

Los Blancos -julukan Real Madrid- saat ini sudah mengoleksi enam trofi juara Piala Eropa. Sementara Barcelona dan AC Milan masing-masing meraih lima trofi.

Real Madrid meraih trofi juara keenam mereka usai mengalahkan Atalanta dini hari tadi. Pasukan Carlo Ancelotti tampil dominan hingga sukses mengatasi perlawanan La Dea dua gol tanpa balas.

 BACA JUGA:

Bermain di National Stadium, Warsawa, Kamis (15/8/2024) dini hari WIB, Real Madrid sempat mendapat perlawanan sengit dari Atalanta. Kedua tim bermain tanpa gol di babak pertama.

Memasuki babak kedua, si Putih tampil lebih agresif. Pergerakan cepat ditunjukkan para pemain Real Madrid hingga Federico Valverder berhasil membuka keunggulan di menit ke-59.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/51/3162629/uefa_mendesak_israel_untuk_menghentikan_kekerasan_di_gaza-hmN3_large.jpg
UEFA Desak Israel Stop Kekerasan di Gaza lewat Spanduk Jelang Laga PSG vs Tottenham Hotspur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/51/3162616/hasil_psg_vs_tottenham_hotspur_di_piala_super_eropa_2025_psgenglish-Q7oV_large.jpg
Hasil PSG vs Tottenham Hotspur di Piala Super Eropa 2025: Comeback, Les Parisiens Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/51/3162238/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_super_eropa_2025_antara_psg_vs_tottenham_hotspur_di_vision-hDW0_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Super Eropa 2025 PSG vs Tottenham Hotspur di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/51/3049311/kisah-manis-kylian-mbappe-bersama-real-madrid-cetak-gol-di-laga-debut-hingga-berujung-trofi-pertama-8ieZ19eqJd.jpg
Kisah Manis Kylian Mbappe Bersama Real Madrid: Cetak Gol di Laga Debut hingga Berujung Trofi Pertama
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647105/hasil-lengkap-liga-futsal-profesional-black-steel-menggila-bts-perkasa-lwx.webp
Hasil Lengkap Liga Futsal Profesional: Black Steel Menggila, BTS Perkasa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/timur_kapadze.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Tegas soal Pemain Naturalisasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement