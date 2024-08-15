Kisah Manis Kylian Mbappe Bersama Real Madrid: Cetak Gol di Laga Debut hingga Berujung Trofi Pertama

Selebrasi Kylian Mbappe usai mencetak gol untuk Real Madrid di Piala Super Eropa 2024 (Foto: Instagram/Real Madrid)

KISAH manis Kylian Mbappe bersama Real Madrid menarik untuk dibahas. Bintang asal Prancis itu langsung mencetak gol di laga debutnya bersama Los Blancos dini hari tadi.

Hebatnya lagi, gol tersebut sekaligus mengantarkan Real Madrid meraih trofi juara Piala Super Eropa 2024. Momen itu terjadi saat Real Madrid menghadapi Atalanta di National Stadium, Warsawa, Kamis (15/8/2024).

Pasukan Carlo Ancelotti memastikan trofi juara usai meraih kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 2-0. Sang jawara Liga Champions 2023-2024 sempat mendapat perlawanan ketat di babak pertama.

Akan tetapi, Real Madrid akhirnya berhasil unggul usai turun minum. Federico Valverde memecah kebuntuan Los Blancos pada menit ke-59.

Beberapa menit berselang, Kylian Mbappe yang langsung dipercaya tampil sebagai starter membuktikan kualitasnya bersama Real Madrid. Mantan penggawa Paris Saint-Germain itu membobol gawang lawan pada menit ke-68.