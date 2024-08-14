Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Real Madrid vs Atalanta, Vinicius Jr Tolak Tawaran Rp17,2 Triliun dari Klub Arab Saudi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |13:39 WIB
Jelang Real Madrid vs Atalanta, Vinicius Jr Tolak Tawaran Rp17,2 Triliun dari Klub Arab Saudi!
Vinicius Jr menolak tawaran bernilai fantastis Rp17,2 triliun dari klub Arab Saudi (Foto: Instagram/@vinijr)
JELANG Real Madrid vs Atalanta, Vinicius Jr tolak tawaran Rp17,2 triliun dari klub Arab Saudi! Ia tetap berkomitmen membela Los Blancos.

Tawaran bernilai fantastis itu datang dari Al Ahli. Mereka begitu tertarik mendatangkan sang pemain berpaspor Brasil dari Spanyol ke Arab Saudi.

Vinicius Jr

Kontrak bernilai 1 miliar euro (setara Rp17,2 triliun) ditawarkan demi menggoda Vinicius. Namun, menurut laporan Sportskeeda, Rabu (14/8/2024), pemain berusia 24 tahun itu menolaknya!

Vini –sapaan akrabnya- seperti tak tergoda dengan nilai kontrak fantastis atau uang yang akan diterimanya. Ia masih berkomitmen membela Real Madrid hingga kontraknya berakhir pada Juni 2027.

Wajar jika banyak klub mengejar tanda tangan Vinicius. Sebab, pemain kelahiran Sao Goncalo itu tengah jadi properti panas usai mengemas 24 gol dan 11 assist dalam 39 laga di semua kompetisi musim lalu.

Datang sejak musim panas 2018, karier Vini di Real Madrid sebetulnya tidak langsung moncer. Ia kesulitan untuk beradaptasi dengan sepakbola Spanyol hingga sempat jadi bulan-bulanan Madridista.

Halaman:
1 2
      
