Piala Super Eropa 2024: Kylian Mbappe Langsung Cetak Hattrick di Laga Real Madrid vs Atalanta?

Kylian Mbappe bisa menggila saat Real Madrid berhadapan dengan Atalanta di Piala Super Eropa 2024. (Foto: Laman resmi Real Madrid)

KYLIAN Mbappe berpotensi menggila di laga debutnya bersama Real Madrid. Momen itu terjadi ketika Real Madrid bertemu Atalanta di Piala Super Eropa 2024 yang dilangsungkan di National Stadium, Warsawa, Polandia pada Kamis 15 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB.

Bukan tak mungkin, pesepakbola 25 tahun itu langsung mencetak hattrick, sesuatu yang biasa dilakukannya bersama Paris Saint-Germain (PSG). Kapten Timnas Prancis ini pun memiliki pengalaman menghadapi Atalanta.

(Kylian Mbappe saat diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid. (Foto: EPA-EFE)

Momen itu terjadi di perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Bermain di tempat netral karena situasi Covid-19, Les Parisiens -julukan PSG- menang 2-1 dan Kylian Mbappe mencetak satu assist di laga tersebut.

Peran Kylian Mbappe sangat dibutuhkan Real Madrid musim ini. Tak hanya untuk memenangkan trofi Piala Super Eropa 2024, juga demi mempertahankan gelar Liga Spanyol dan Liga Champions.

Tak sampai di situ, Los Blancos -julukan Real Madrid- juga memburu treble winner pertamanya sepanjang sejarah, yakni menyandingkan trofi Liga Spanyol, Liga Champions dan Copa del Rey dalam musim yang sama.

Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, bahkan tak sabar menantikan aksi Kylian Mbappe. Ia memastikan eks penyerang AS Monaco itu dalam kondisi siap dan tersedia untuk laga melawan La Dea -julukan Atalanta.

BACA JUGA: Jadwal Real Madrid vs Atalanta di Piala Super Eropa 2024

“Mbappe datang ke skuad ini dalam kondisi baik. Kami tidak memiliki persiapan yang cukup, namun semua pemain dalam kondisi bagus,” kata Carlo Ancelotti, Okezone mengutip dari Madrid Universal.