Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Super Eropa 2024: Kylian Mbappe Langsung Cetak Hattrick di Laga Real Madrid vs Atalanta?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |13:17 WIB
Piala Super Eropa 2024: Kylian Mbappe Langsung Cetak Hattrick di Laga Real Madrid vs Atalanta?
Kylian Mbappe bisa menggila saat Real Madrid berhadapan dengan Atalanta di Piala Super Eropa 2024. (Foto: Laman resmi Real Madrid)
A
A
A

KYLIAN Mbappe berpotensi menggila di laga debutnya bersama Real Madrid. Momen itu terjadi ketika Real Madrid bertemu Atalanta di Piala Super Eropa 2024 yang dilangsungkan di National Stadium, Warsawa, Polandia pada Kamis 15 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB.

Bukan tak mungkin, pesepakbola 25 tahun itu langsung mencetak hattrick, sesuatu yang biasa dilakukannya bersama Paris Saint-Germain (PSG). Kapten Timnas Prancis ini pun memiliki pengalaman menghadapi Atalanta.

Kylian Mbappe saat diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid. (Foto: EPA-EFE)

(Kylian Mbappe saat diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid. (Foto: EPA-EFE)

Momen itu terjadi di perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Bermain di tempat netral karena situasi Covid-19, Les Parisiens -julukan PSG- menang 2-1 dan Kylian Mbappe mencetak satu assist di laga tersebut.

Peran Kylian Mbappe sangat dibutuhkan Real Madrid musim ini. Tak hanya untuk memenangkan trofi Piala Super Eropa 2024, juga demi mempertahankan gelar Liga Spanyol dan Liga Champions.

Tak sampai di situ, Los Blancos -julukan Real Madrid- juga memburu treble winner pertamanya sepanjang sejarah, yakni menyandingkan trofi Liga Spanyol, Liga Champions dan Copa del Rey dalam musim yang sama.

Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, bahkan tak sabar menantikan aksi Kylian Mbappe. Ia memastikan eks penyerang AS Monaco itu dalam kondisi siap dan tersedia untuk laga melawan La Dea -julukan Atalanta.

“Mbappe datang ke skuad ini dalam kondisi baik. Kami tidak memiliki persiapan yang cukup, namun semua pemain dalam kondisi bagus,” kata Carlo Ancelotti, Okezone mengutip dari Madrid Universal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/51/3162629/uefa_mendesak_israel_untuk_menghentikan_kekerasan_di_gaza-hmN3_large.jpg
UEFA Desak Israel Stop Kekerasan di Gaza lewat Spanduk Jelang Laga PSG vs Tottenham Hotspur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/51/3162616/hasil_psg_vs_tottenham_hotspur_di_piala_super_eropa_2025_psgenglish-Q7oV_large.jpg
Hasil PSG vs Tottenham Hotspur di Piala Super Eropa 2025: Comeback, Les Parisiens Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/51/3162238/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_super_eropa_2025_antara_psg_vs_tottenham_hotspur_di_vision-hDW0_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Super Eropa 2025 PSG vs Tottenham Hotspur di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/51/3049330/daftar-juara-piala-super-eropa-sepanjang-masa-real-madrid-teratas-barcelona-mengekor-di-posisi-2-hV9V5kB3b1.jpg
Daftar Juara Piala Super Eropa Sepanjang Masa: Real Madrid Teratas, Barcelona Mengekor di Posisi 2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646591/bukan-emas-apa-target-timnas-indonesia-u23-di-sea-games-2025-txq.webp
Bukan Emas, Apa Target Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Puji Timnas Indonesia Makin Kuat meski Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement