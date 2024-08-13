Daftar 32 Pemain Timnas Indonesia U-20 untuk TC di Korea Selatan: Minus Jens Raven dan Welber Jardim!

Para pemain Timnas Indonesia U-20 siap gelar TC di Jakarta dan Korea Selatan. (Foto: Instagram/@fa_malaysia)

DAFTAR 32 pemain Timnas Indonesia U-20 untuk TC di Korea Selatan sudah dirilis. Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- minus Jens Raven dan Welber Jardim.

Ya, PSSI telah merilis daftar pemain yang akan melakukan pemusatan latihan atau TC di Jakarta dan Korea Selatan. Total, ada 32 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U-20, yakni Indra Sjafri.

Nama-nama sejumlah pemain bintang saat Timnas Indonesia U-20 menjuarai Piala AFF U-19 2024 pun turut dipanggil Indra Sjafri. Di antaranya, ada Ikram Algiffari, Muhammad Alfahrezi Buffon, Kadek Arel Priyatna, Iqbal Gwijangge, hingga Arkhan Kaka.

Tak lupa, sang kapten Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024, yakni Dony Tri Pamungkas, juga turut dipanggil. Dony memang berhasil tampil apik di Piala AFF U-19 2024 hingga menyabet penghargaan pemain terbaik di ajang itu.

Tetapi sayangnya, dua pemain abroad, yakni Jens Raven dan Welber Jardim, tak bisa ikut serta dalam TC Timnas Indonesia U-20. Keduanya dipastikan absen karena harus membela klubnya masing-masing.

"Pemain-pemain ini adalah gabungan antara pemain yang bermain di Piala AFF U-19 kemarin, ditambah beberapa pemain yang sudah pernah ikut TC sebelum AFF dimulai," ucap Indra Sjafri, dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (13/8/2024).

"Saya katakan, kalau di AFF kita gunakan sebagai ajang sasaran antara untuk pemantapan dan pematangan tim, maka di TC kali ini, kita akan persiapkan lebih baik lagi jelang kualifikasi Piala Asia U-20, dengan beberapa pemain tambahan lain," lanjutnya.

Meski begitu, Timnas Indonesia U-20 akan tetap fokus menjalani TC. Rencananya, TC di Jakarta sendiri akan berlangsung pada 11-18 Agustus 2024.

Kemudian, skuad Garuda Nusantara akan bertolak ke Korea Selatan untuk menjalani pemusatan Latihan lanjutan. TC di Korea Selatan akan berlangsung dari 19 Agustus hingga 2 September 2024.