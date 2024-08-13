Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Asing Persib Bandung Bisa Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |06:15 WIB
3 Pemain Asing Persib Bandung Bisa Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong?
Shin Tae-yong takka mau naturalisasi pemain yang tak memiliki darah Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BERHUBUNG sudah lima tahun di Indonesia, apakah 3 pemain asing Persib Bandung ini yakni Ciro Alves, David da Silva dan Nick Kuipers bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong?

Menurut peraturan pasal 9 UU Kewarganegaraan, seseorang bisa diajukan menjadi WNI jika memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat di antaranya telah berusia 18 tahun, sudah tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

David da Silva sudah 5 tahun berada di Indonesia. (Foto: PSSI Pers)

(David da Silva sudah 5 tahun berada di Indonesia. (Foto: PSSI Pers)

Jika dihitung-hitung, David da Silva, Ciro Alves dan Nick Kuipers sudah tinggal di Indonesia sejak 2019, yang itu berarti mereka menetap di Tanah Air selama lima tahun. Namun, jika mengacu kepada regulasi yang ada, ketiganya belum bisa dinaturalisasi menjadi WNI.

Penyebabnya karena dalam lima tahun ini, mereka masih bepergian ke luar negeri alias pulang ke kampung halamannya di masa libur kompetisi. Karena itu, jika ingin memenuhi syarat, mereka harus tinggal di Indonesia selama lima tahun lagi sehingga meraih persyaratan 10 tahun tidak berturut-turut.

Masih hangat dalam ingatan ketika Cristian Gonzales tidak pulang ke Uruguay saat sang ayah meninggal dunia. Alasannya agar top skor Liga Indonesia sepanjang masa itu mendapatkan status WNI dengan syarat lima tahun berturut-turut tinggal di Indonesia.

Balik ke Ciro Alves, David da Silva dan Nick Kuipers. Jika pun mereka memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi saat ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin takkan mau memproses mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
