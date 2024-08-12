Ada Asisten Pelatih Timnas Indonesia di Laga Semen Padang vs Borneo FC, Shin Tae-yong Tengah Berburu Pemain?

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengirimkan sejumlah asisten pelatih Garuda untuk menyaksikan secara langsung laga Liga 1 2024-2025, antara Semen Padang vs Borneo FC. Tampaknya Shin Tae-yong tengah memantau para pemain yang tampil di Stadion PTIK, Jakarta, pada , Senin (12/8/2024) malam WIB.

Berdasarkan pantau MNC Portal Indonesia (MPI) di sana, terlihat ada empat asisten pelatih Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia-. Empat pelatih itu, yakni Yeom Ki-hun, Choi In-cheol , Jo Byeong-guk, dan Shin Sang-gyu.

Choi In-cheol adalah asisten pelatih Shin Tae-yong yang sempat memimpin Timnas Indonesia U-23 dalam FIFA Matchday, tahun lalu. Sementara itu, Shin Sang-gyu adalah pelatih fisik.

Kalau Yeom Ki-hun, merupakan pelatih penyerang yang baru ditunjuk Shin Tae-yong. Jo Byeong-guk jabatannya sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong.

Choi In-cheol terlihat memegang daftar susunan pemain sambil menyaksikan laga. Dia pun berdiskusi kecil dengan Yeom Ki-hun.