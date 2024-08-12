Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Resmi Perkuat Timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:15 WIB
Maarten Paes Resmi Perkuat Timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024?
Maarten Paes diharapkan bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

MAARTEN Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia pada Minggu, 18 Agustus 2024? Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Maarten Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Kamis 15 Agustus 2024 dan pada Minggu 18 Agustus 2024 akan diumumkan hasil sidangnya.

"15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan," kata Yunus Nusi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Maarten Paes diharapkan memenangkan persidangan di CAS

(Maarten Paes diharapkan memenangkan persidangan di CAS)

Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mengiyakan pernyataan Yunus Nusi. Ia hanya mengatakan masalah Maarten Paes masih akan dirapatkan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) dan CAS.

"Tidak tahu, Pak Yunus yang lebih mengerti dari saya. Saya tidak bisa jawab. Pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024.

Jika benar sidang dilangsungkan pada 15 Agustus 2024, dan pengumuman dilakukan tiga hari kemudian, peluang Maarten Paes memenangkan perkara sangat besar. Hal itu diungkapkan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunan, Hamdan Hamedan.

Ia menilai kondisi Covid-19 menjadi modal kuat PSSI dan Maarten paes untuk memenangkan persidangan. Sekadar diketahui, Maarten Paes dinilai melanggar regulasi FIFA artikel 9 pargaraf 2.

Regulasi itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari tiga tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari tiga kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184684/timnas_indonesia_kembali_ke_peringkat_122_dunia_pada_ranking_fifa_november_2025_pssi-XS3E_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia: Skuad Garuda Naik Peringkat Lagi, Vietnam hingga Thailand Melesat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184659/timur_kapadze_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-NjXR_large.jpg
PSSI Resmi Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184632/timur_kapadze_resmi_diumumkan_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_besok_timurkapadze18-qlOE_large.jpg
Besok Siang PSSI Gelar Konferensi Pers, Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184623/jordi_cruyff-WhXO_large.jpg
Jordi Cruyff Masuk Bursa Dirtek Ajax Amsterdam, Bisa Tetap Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/51/1646055/rcti-berambisi-catatkan-gelar-kelima-turnamen-basket-mnc-sports-competition-pli.jpg
RCTI Berambisi Catatkan Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Bongkar Rahasia Sukses MotoGP Mandalika 2025: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement