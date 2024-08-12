Maarten Paes Resmi Perkuat Timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024?

MAARTEN Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia pada Minggu, 18 Agustus 2024? Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Maarten Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Kamis 15 Agustus 2024 dan pada Minggu 18 Agustus 2024 akan diumumkan hasil sidangnya.

"15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan," kata Yunus Nusi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

(Maarten Paes diharapkan memenangkan persidangan di CAS)

Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mengiyakan pernyataan Yunus Nusi. Ia hanya mengatakan masalah Maarten Paes masih akan dirapatkan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) dan CAS.

"Tidak tahu, Pak Yunus yang lebih mengerti dari saya. Saya tidak bisa jawab. Pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024.

Jika benar sidang dilangsungkan pada 15 Agustus 2024, dan pengumuman dilakukan tiga hari kemudian, peluang Maarten Paes memenangkan perkara sangat besar. Hal itu diungkapkan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunan, Hamdan Hamedan.

Ia menilai kondisi Covid-19 menjadi modal kuat PSSI dan Maarten paes untuk memenangkan persidangan. Sekadar diketahui, Maarten Paes dinilai melanggar regulasi FIFA artikel 9 pargaraf 2.

Regulasi itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari tiga tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari tiga kali.