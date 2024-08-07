Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Soal Masa Depan Maarten Paes di Timnas Indonesia, Erick Thohir: Tunggu Hasil Meeting FIFA dan CAS

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |19:25 WIB
Soal Masa Depan Maarten Paes di Timnas Indonesia, Erick Thohir: Tunggu Hasil Meeting FIFA dan CAS
Maarten Paes resmi jadi WNI dan menunggu lampu hijau untuk bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Meski sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), nasib Maarten Paes di Timnas Indonesia sampai saat ini masih belum jelas. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir pun meminta pencinta sepakbola Tanah Air bersabar sambil menunggu hasil meeting Federasi Sepabola Dunia (FIFA) dan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Erick mengatakan terkait masalah Maarten Paes memang yang mengetahui secara detail adalah Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Jadi, dia tidak bisa berbicara banyak terkait hal tersebut.

"Tidak tahu, Pak Yunus yang lebih ngerti dari saya. Saya tidak bisa jawab. Pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan sudah diketahui jadwal sidang terkait Maarten Paes di CAS. Tentunya, dia harap PSSI dapat memenangkan sidang tersebut.

Ketum PSSI, Erick Thohir

"15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan,” ucap Yunus Nusi belum lama ini.

Topik Artikel :
PSSI Erick Thohir Maarten Paes
