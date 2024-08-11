Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Chelsea vs Inter Milan di Laga Pramusim 2024-2025: Gol Telat Lesley Ugochukwu Selamatkan The Blues dari Kekalahan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |23:12 WIB
Hasil Chelsea vs Inter Milan di Laga Pramusim 2024-2025: Gol Telat Lesley Ugochukwu Selamatkan <i>The Blues</i> dari Kekalahan
Chelsea vs Inter Milan berakhir imbang 1-1 (Foto: Instagram/Inter)
A
A
A

CHELSEA menghadapi Inter Milan di laga pramusim 2024-2025. Kedua tim saling berhadapan di Stamford Bridge pada Minggu (11/8/2024) malam WIB.

Pertandingan berakhir imbang 1-1. Inter Milan sempat unggul lebih dulu lewat aksi Marcus Thuram (26'). Chelsea kemudian berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari Lesley Ugochukwu di menit akhir pertandingan.

 

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berlangsung dengan tempo lambat di awal. Chelsea melakukan inisiatif lebih dulu untuk melancarkan serangan ke lini pertahanan Inter Milan.

Akan tetapi, usaha Mudryk dan rekan-rekan masih terbentur pertahanan rapat para penggawa Nerazzurri. Inter Milan justru berhasil unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Marcus Thuram di menit ke-26.

Thuram mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Joaquin Correa. Skor 1-0 untuk keunggulan Inter Milan bertahan hingga jeda.

Halaman:
1 2
      
