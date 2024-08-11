Umuh Muchtar Girang Persib Bandung Kalahkan PSBS Biak 4-1 di Laga Perdana Liga 1 2024-2025

KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar girang usai timnya berhasil kalahkan PSBS Biak 4-1. Pertandingan kedua tim berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (9/8/2024).

Menurutnya, kemenangan ini wajib diraih timnya. Selain laga perdana Liga 1 2024/2025, Persib bertindak sebagai tuan rumah.

“Alhamdulillah kita bersyukur, laga perdana harus menang laga, ini Alhamdulillah dan saya bilang, saat 2-1 kalau kita masih bisa mendapat lebih banyak hantam terus,” ujar Umuh Muchtar.

Pria yang akrab disapa Pak Haji ini akui sempat kaget diawal babak kedua. Saat itu, PSBS Biak berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

“Saya kaget, habis sholat saya dikasih tahu skor 1-1. Saya lempar gak jadi makan, langsung lari ke lapangan. Alhamdulillah 4-1,” tuturnya.

Hasil ini membuat Umuh Muchtar semakin percaya diri dengan perjalanan timnya di Liga 1 2024/2025. Yakni kembali meraih trofi juara.

“Melihat begini ya saya ada harapan lebih baik dari kemarin, lebih baik ya, semua orang lihat akurasi, oper bola, menahan bola semuanya alhamdulillah, saya juga lihat fisik mereka prima,” ungkapnya.