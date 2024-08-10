Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Link Live Streaming Manchester City vs Manchester United di Community Shield 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |19:12 WIB
Link Live Streaming Manchester City vs Manchester United di Community Shield 2024
Link live streaming Manchester City vs Manchester United di Community Shield 2024 sudah diketahui (Foto: The FA)
A
A
A

LONDON – Link live streaming Manchester City vs Manchester United di Community Shield 2024 akan dibahas Okezone. Duel itu akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Sabtu (10/8/2024) pukul 21.00 WIB.

Laga Community Shield akan membuka rangkaian Liga Inggris 2024-2025. Ajang itu mempertemukan juara liga musim lalu, Manchester City, melawan pemenang Piala FA, Manchester United.

Kobbie Mainoo menggandakan skor Manchester United 2-0 atas Manchester City di Final Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Hannah McKay)

Tak pelak, ini juga menjadi partai ulangan final Piala FA 2023-2024. Ketika itu, Iblis Merah menang 2-1 atas tetangganya di Wembley pada 25 Mei silam.

Wajar jika Man City mengusung misi revans. Apalagi, The Citizens sudah tidak pernah menjuarai Community Shield sejak 2019. Padahal, mereka selalu tampil dalam tiga edisi terkini (2021, 2022, 2023).

Sedangkan, Man United terakhir kali bermain di Community Shield pada 2016. Ketika itu, mereka juga memasuki ajang ini sebagai juara Piala FA 2015-2016 atau semusim sebelumnya.

Bahkan, itu juga menjadi kali terakhir Man United merebut trofi berbentuk perisai tersebut. Klub yang bermarkas di Stadion Old Trafford tersebut masih menjadi pengoleksi terbanyak dengan 21 buah.

Halaman:
1 2
      
