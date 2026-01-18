Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Intip Peluang Timnas Indonesia Gantikan Posisi Iran di Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |20:42 WIB
Intip Peluang Timnas Indonesia Gantikan Posisi Iran di Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia tidak akan bisa menggantikan posisi Iran di Piala Dunia 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

APAKAH Timnas Indonesia berpeluang menggantikan posisi Timnas Iran di Piala Dunia 2026? Dalam beberapa hari terakhir, kabar Timnas Iran mundur dari Piala Dunia 2026 beredar kencang.

Pembunuhan massal demonstran yang terjadi di Iran, memicu kemarahan di mana-mana. Tak hanya masyarakat Iran yang tinggal di dalam dan luar negeri, tapi juga-juga negara-negara lain.

1. Pasrah jika Timnas Iran Dicoret dari Piala Dunia 2026

Timnas Iran berpotensi mundur dari Piala Dunia 2026. (Foto: Iran Wire)
Timnas Iran berpotensi mundur dari Piala Dunia 2026. (Foto: Iran Wire)

Mengutip dari media Iran, Iran Wire, Federasi Sepakbola Iran (FFIRI) maupun petinggi olahraga di Iran, tidak akan protes jika Timnas Iran mendapatkan hukuman seperti pencoretan dari Piala Dunia 2026.

Tampil di Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat dapat dinilai sebagai blunder bagi Timnas Iran. Pertama, Amerika Serikat tidak memiliki hubungan yang baik dengan Irak.

Medio Juni 2025, pemerintah Amerika Serikat melarang warga dari 12 negara termasuk Iran untuk masuk wilayah Amerika Serikat. Pengecualian bagi atlet dan pelatih asal Iran yang masih diizinkan masuk Amerika Serikat.

Selain itu, ditakutkan ketika Timnas Iran tampil di Piala Dunia 2026, Mehdi Taremi dan kawan-kawan justru mendapatkan protes keras dari masyarakat dunia yang ada di Amerika Serikat. Di Piala Dunia 2026, Timnas Iran tergabung di Grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru.

 

