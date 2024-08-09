Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Cristiano Ronaldo yang Dihina Paris Hilton, Disebut Banci!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |16:48 WIB
Kisah Cristiano Ronaldo yang Dihina Paris Hilton, Disebut Banci!
Cristiano Ronaldo disebut Paris Hilton kurang macho. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

KISAH Cristiano Ronaldo yang dihina Paris Hilton akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo tak disangka pernah dekat dengan Paris Hilton yang seorang sosialita dan juga cicit dari pendiri Hotel Hilton, Conrad Hilton.

Momen kedekatan Cristiano Ronaldo dan Paris Hilton terjadi pada November 2009. Cristiano Ronaldo yang saat itu berstatus sebagai pemain Real Madrid beberapa kali “ngedate” bareng Paris Hilton di restoran maupun kelab malam.

Potret kemesraan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez pada 2009

(Potret kemesraan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez pada 2009)

Sayangnya, mengutip dari Sydney Morning Herald, hubungan keduanya tidak berlanjut. Menurut salah seorang sumber dekat Paris Hilton berkata, hubungan keduanya kandas karena CR7 -sapaan akrab Cristiano Ronaldo- kurang macho.

Satu lagi, Cristiano Ronaldo dicap sebagai pria yang kaku. Hal itu berbeda dengan Paris Hilton yang terkena supel dan ceria.

“Paris Hilton menyukai pria macho dan sayangnya, Cristiano Ronaldo tidak masuk kategori itu. Paris Hilton menilai Cristiano Ronaldo sebagai banci,” kata orang dekat Paris Hilton, Okezone mengutip dari The Sydney Morning Herald.

“Ia (Paris Hilton) memandang para sahabatnya akan menertawakannya jika berpacaran dengan pria yang memiliki bunga di rambutnya. Cristiano Ronaldo terlalu tegang sehingga pada akhirnya Paris Hilton menyadari mereka tidak cocok,” tegas sumber tersebut.

Halaman:
1 2
      
