HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rilis Sponsor Baru, Persib Bandung Bertekad Pertahankan Juara di Liga 1 2024-2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |00:29 WIB
Rilis Sponsor Baru, Persib Bandung Bertekad Pertahankan Juara di Liga 1 2024-2025
Persib Bandung rilis sponsor baru jelang Liga 1 2024-2025 (Foto: ist)
A
A
A

PERSIB Bandung bertekad untuk mempertahankan gelar juara Liga 1 2024-2025. Semangat skuad Pangeran Biru pun semakin membara karena baru saja merilis sponsor baru.

Persib berhasil menjadi juara Liga 1 2023-2024 lalu. Lewat pertarungan sengit di babak championships series, mereka sukses mengalahkan Madura United di partai final.

Ini menjadi kali ketiga Persib menyandang gelar juara di era Liga Indonesia. Namun, jika ditarik lebih jauh, mereka sebenarnya telah mengoleksi delapan titel karena memiliki lima gelar juara di era perserikatan.

Persib Bandung pun menargetkan untuk mempertahankan gelar juara Liga 1 2024-2025, yang akan mulai bergulir pada 9 Agustus mendatang. Hal itu disampaikan oleh Komisaris sekaligus Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, dalam acara peluncuran sponsor anyar Persib yakni The Pucuk Harum pada akhir pekan lalu di GOR C-Tra Arena, Bandung.

 BACA JUGA:

“Saya ucapkan terima kasih, semoga kehadiran Teh Pucuk Harum bisa membantu kita untuk merebut gelar juara lagi,” kata Umuh.

Jersey teranyar dari Persib pun melekatkan Teh Pucuk Harum sebagai salah satu sponsor resmi mereka sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung sepak bola Indonesia. Chief Marketing Officer PT PBB, Sandy Tantra, mengatakan bahwa pemilihan Teh Pucuk Harum didasarkan pada kesamaan visi dan misi dengan tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut.

Halaman:
1 2
      
