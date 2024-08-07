Gandeng Sponsor Baru, Persib Bandung Kian Bersemangat Pertahankan Gelar Juara Liga 1 2024-2025

BANDUNG - Persib Bandung bertekad untuk mempertahankan gelar juara Liga 1 2024-2025. Semangat mereka pun semakin membara karena baru saja menggandeng sponsor baru.

Persib berhasil menjadi juara Liga 1 2023-2024. Lewat pertarungan sengit di babak championships series, mereka sukses mengalahkan Madura United di partai final.

Ini menjadi kali ketiga Persib menyandang gelar juara di era Liga Indonesia. Namun, jika ditarik lebih jauh, mereka sebenarnya telah mengoleksi delapan titel karena memiliki lima gelar juara di era perserikatan.

Pangeran Biru berambisi untuk mempertahankan gelar juara Liga 1 2024-2025, yang akan mulai bergulir pada 9 Agustus. Semangat mereka semakin meningkat dengan adanya sponsor anyar yakni Le Minerale, brand Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) asli milik Indonesia.

“Terima kasih, kita bersama-sama untuk kembali mempertahankan bahkan merebut kembali gelar juara Liga 1,” kata Komisaris sekaligus Manager Persib Bandung, Umuh Muchtar, dalam keterangan yang didapat MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (7/8/2024).

“Kami musim kemarin sudah juara. Mudah-mudahan dengan ada yang baru ini (Le Minerale) motivasi kami bisa jauh lebih tinggi lagi. Apalagi kami percaya kualitas Le Minerale akan membantu kami menjaga kebugaran tubuh,” sambung gelandang Persib, Dedi Kusnandar.

Le Minerale, brand Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) asli milik Indonesia, telah terpilih sebagai air mineral resmi Persib untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Dalam kemitraan strategis ini, Le Minerale akan hadir di setiap pertandingan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan mineral dan menjaga kebugaran seluruh pemain tim asuhan Bojan Hodak itu.

Kolaborasi ini ditandai dengan tercantumnya logo Le Minerale pada jersey tanding Persib Bandung, yang akan menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung prestasi sepak bola nasional. Sandy Tantra, Chief Marketing Officer PT PBB, mengungkapkan pemilihan Le Minerale sebagai mitra didasari oleh kesamaan visi dan misi antara kedua pihak.