Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Tak Lolos Seleksi Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto Beberkan Alasannya

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:59 WIB
Lionel Messi Tak Lolos Seleksi Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto Beberkan Alasannya
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Lionel Messi Al Fachri dipastikan tak lolos seleksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17. Menurut pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, ia harus memulangkan Messi Al Fachri karena belum kriteria yang ia dibutuhkan untuk Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17.

Lionel Messi Al Fachri termasuk dalam 32 pemain yang dipanggil untuk seleksi masuk Timnas Indonesia U-17. Berdasarkan data pemanggilan, Messi merupakan pemain yang berposisi sebagai bek.

Namun, pemain ASIOP itu dipulangkan oleh Nova Arianto. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Messi juga tidak terlihat dalam seleksi sekaligus latihan Timnas Indonesia U-17 di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta pada Kamis (8/8/2024) sore WIB.

Nova mengungkapkan, Messi memang sudah dipulangkan yang artinya tidak bisa melanjutkan proses seleksi. Eks pemain Persib Bandung itu mengakui Messi masih belum bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan Garuda Muda.

“Ya Lionel Messi sudah saya kembalikan,” kata Nova kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta pada Kamis (8/8/2024).

Lionel Messi Al Fachri awalnya masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-17

“Secara postur dan kualitas belum sesuai dengan yang saya harapkan,” tambahnya.

Nova sendiri mempunyai kriteria tertentu untuk menilai pemain yang layak masuk Timnas Indonesia U-17. Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan mentalitas adalah faktor yang paling utama selain kemampuan bermain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183142/fadly_alberto-G76a_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Sudah Jadikan Nova Arianto bak Ayah Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644539/petenis-indonesia-janice-tjen-pasang-target-tembus-peringkat-20-besar-dunia-qlq.webp
Petenis Indonesia Janice Tjen Pasang Target Tembus Peringkat 20 Besar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gregoria_mariska_tunjung_2.jpg
Komentar Emosional Gregoria Mariska usai Runner Up Kumamoto Masters 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement