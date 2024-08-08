Lionel Messi Tak Lolos Seleksi Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto Beberkan Alasannya

JAKARTA – Lionel Messi Al Fachri dipastikan tak lolos seleksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17. Menurut pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, ia harus memulangkan Messi Al Fachri karena belum kriteria yang ia dibutuhkan untuk Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17.

Lionel Messi Al Fachri termasuk dalam 32 pemain yang dipanggil untuk seleksi masuk Timnas Indonesia U-17. Berdasarkan data pemanggilan, Messi merupakan pemain yang berposisi sebagai bek.

Namun, pemain ASIOP itu dipulangkan oleh Nova Arianto. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Messi juga tidak terlihat dalam seleksi sekaligus latihan Timnas Indonesia U-17 di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta pada Kamis (8/8/2024) sore WIB.

Nova mengungkapkan, Messi memang sudah dipulangkan yang artinya tidak bisa melanjutkan proses seleksi. Eks pemain Persib Bandung itu mengakui Messi masih belum bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan Garuda Muda.

“Ya Lionel Messi sudah saya kembalikan,” kata Nova kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta pada Kamis (8/8/2024).

“Secara postur dan kualitas belum sesuai dengan yang saya harapkan,” tambahnya.

Nova sendiri mempunyai kriteria tertentu untuk menilai pemain yang layak masuk Timnas Indonesia U-17. Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan mentalitas adalah faktor yang paling utama selain kemampuan bermain.