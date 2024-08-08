Demi Lolos ke Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto Siap Bongkar Pasang Pemain Timnas Indonesia U-17

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, siap bongkar pasang pemain agar terbentuk skuad lebih tanggung. Hal ini dilakukan agar Timnas Indonesia U-17 bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025.

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung di Grup G bersama dengan Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara pada Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Ajang itu akan digelar pada 19-27 Oktober 2024.

Kini, persiapan terus digodok untuk membentuk Timnas Indonesia U-17 yang tangguh. Nova pun mengatakan timnya akan mencari bakat-bakat potensial lainnya untuk Timnas Indonesia U-17. Oleh karena itu, dia kini telah memanggil 32 pemain untuk seleksi lanjutan tim asuhannya.

"Sebagai bagian dari persiapan kami menuju Kualifikasi Piala Asia U-17, kami mencari opsi pemain lain yang mungkin belum pernah terpantau, setelah kami juga seleksi di Asprov, ada beberapa pemain yang kita coba sebagai opsi positif kita supaya nantinya kita bisa bawa ke Kualifikasi Piala Asia," kata Nova Arianto, dilansir dari laman PSSI, Kamis (8/8/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan seleksi sudah berlangsung sejak 5 Agustus 2024 dan selesai pada Rabu 7 Agustus 2024. Dia pun akan memutuskan promosi dan degradasi pemain untuk Timnas Indonesia U-17.

"Setelah itu, ada promosi dan degradasi, ada beberapa pemain masuk dan bertahan, di tanggal 10 Agustus kita putuskan hasilnya dari seleksi kali ini yang akan bergabung dengan pemain di AFF kemarin," ucap Nova Arianto.

Nova mengatakan akan memoles Timnas Indonesia U-17 setelah skuad terbentuk. Tentunya, hal itu dilakukan agar para pemain makin siap tampil dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

"Kami akan melakukan TC lanjutannya nanti," jelas Nova Arianto.