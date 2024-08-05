Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Indonesia U-17 Panggil Lionel Messi untuk Seleksi Pemain, Ada 3 Pesepakbola Abroad!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |21:42 WIB
Breaking News: Timnas Indonesia U-17 Panggil Lionel Messi untuk Seleksi Pemain, Ada 3 Pesepakbola Abroad!
Lionel Messi Al Fahcri ikut seleksi Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memanggil Lionel Messi dan 31 pemain untuk menjalani seleksi. Dari 32 pemain yang dipanggil, terdapa tiga pemain abroad.

Mereka ialah Matthew Davis yang bermain di klub Australia (Subiaco), Ocean Erwin Lim di klub Spanyol (FC Cardedeu), dan Miroslav Fernando di Atletico Madrid FA. Jika tampil apik di masa seleksi, mereka akan membela Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 19-27 Oktober 2024.

Lionel Messi Al Fachri masuk seleksi pemain Timnas Indonesia U-17. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Lionel Messi Al Fachri masuk seleksi pemain Timnas Indonesia U-17. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Bicara Lionel Messi, apakah pemain ini ada kaitannya dengan pesepakbola peraih delapan trofi Ballon dOr yang kini memperkuat Inter Miami? Tentu tidak. Lionel Messi yang dimaksud di sini adalah Lionel Messi Al Fachri (Asiop) yang berposisi sebagai bek

Sebelumnya, Nova Arianto mengungkapkan seleksi ini akan berlangsung selama lima hari mulai 5-10 September 2024. Setelah seleksi pemain rampung dilaksanakan, Timnas Indonesia U-17 akan memulai TC di Bali pada 12 Agustus 2024. Nova Arianto bakal memboyong 34 pemain.

“Sebelum TC, kita akan melakukan seleksi pemain dulu pada tanggal 5 sampai 10 (Agustus),” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia, Jumat 2 Agustus 2024.

"Kita akan memulai TC pada tanggal 12 (Agustus) di Bali. Total ada 34 pemain yang akan dibawa ke sana,” terang Nova Arianto.

1 2
      
