34 Pemain Akan Dipanggil Nova Arianto untuk TC Timnas Indonesia U-17 di Bali Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Mathew Baker Ikut?

34 pemain akan dipanggil Nova Arianto untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Bali. TC ini digelar jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan beraksi di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 23 sampai 27 Oktober 2024. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung dalam Grup C bersama Australia U-17, Kuwait U-17, dan Kepulauan Mariana Utara U-17.

Nova Arianto akan mulai memanaskan mesinnya. Pelatih berusia 44 tahun itu mengungkapkan, sebelum menggelar pemusatan latihan (TC), akan dilakukan seleksi pemain terlebih dahulu selama lima hari pada 5-10 Agustus 2024.

“Sebelum TC, kita akan melakukan seleksi pemain dulu pada tanggal 5 sampai 10 (Agustus),” kata Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (2/8/2024).

Setelah seleksi pemain rampung dilaksanakan, Timnas Indonesia U-17 akan memulai TC di Bali pada 12 Agustus 2024. Kata Nova, dia akan memanggil 34 pemain, termasuk dari pemain yang diseleksi, untuk melakoni TC tersebut.

“Kita akan memulai TC pada tanggal 12 (Agustus) di Bali. Total ada 34 pemain yang akan dibawa ke sana,” terang Nova.