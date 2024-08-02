Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

34 Pemain Akan Dipanggil Nova Arianto untuk TC Timnas Indonesia U-17 di Bali Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Mathew Baker Ikut?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |09:49 WIB
34 Pemain Akan Dipanggil Nova Arianto untuk TC Timnas Indonesia U-17 di Bali Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Mathew Baker Ikut?
Nova Arianto kala melatih Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

34 pemain akan dipanggil Nova Arianto untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Bali. TC ini digelar jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan beraksi di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 23 sampai 27 Oktober 2024. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung dalam Grup C bersama Australia U-17, Kuwait U-17, dan Kepulauan Mariana Utara U-17.

Nova Arianto akan mulai memanaskan mesinnya. Pelatih berusia 44 tahun itu mengungkapkan, sebelum menggelar pemusatan latihan (TC), akan dilakukan seleksi pemain terlebih dahulu selama lima hari pada 5-10 Agustus 2024.

Timnas Indonesia U-17

“Sebelum TC, kita akan melakukan seleksi pemain dulu pada tanggal 5 sampai 10 (Agustus),” kata Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (2/8/2024).

Setelah seleksi pemain rampung dilaksanakan, Timnas Indonesia U-17 akan memulai TC di Bali pada 12 Agustus 2024. Kata Nova, dia akan memanggil 34 pemain, termasuk dari pemain yang diseleksi, untuk melakoni TC tersebut.

“Kita akan memulai TC pada tanggal 12 (Agustus) di Bali. Total ada 34 pemain yang akan dibawa ke sana,” terang Nova.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182546/timnas_indonesia_u_17-VMIi_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 vs Honduras U-17 Laga Hidup dan Mati, Nova Arianto Waspadai Betul Kekuatan Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182533/timnas_indonesia_u_17-WkfH_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Honduras U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Garuda Asia Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182512/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_honduras_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-qAWx_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Honduras U-17 di Piala Dunia U-17 2025 Malam: Laga Hidup Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182510/klasemen_peringkat_3_terbaik_piala_dunia_u_17_2025_jelang_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_honduras_u_17_pssi-Fpfj_large.jpg
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2025 Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Honduras U-17
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642365/malam-ini-jadwal-timnas-indonesia-vs-honduras-di-piala-dunia-u17-2025-veo.webp
Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia vs Honduras di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Arne Slot Blak-blakan usai Liverpool Dibantai Man City: Mereka Lebih Baik Segalanya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement